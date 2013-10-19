عسل النحل علاج فعال للأنفلونزا وطارد للبلغم

الشهد هو الاسم الأشهر لعسل النحل، ويحتوى على فوائد كثيرة. قالت الدكتورة أسماء الطنانى أخصائية العلاج الطبيعى، وعضوة الجمعية المصرية لدراسة السمنة، يظن البعض من الناس أن العلاج بالعسل هو من العلاجات الشعبية، التى لا يكون لها أهمية توازى الأدوية الكيميائية فى العلاج الطبى، إلا أن العلاج بالعسل قد ظهر فى العديد من الحضارات، مثل الحضارة الإغريقية، والحضارة الرومانية والحضارة الفرعونية، والحضارة اليونانية، والحضارة الإسلامية.

وأكدت على أن العسل يحتوى على مضادات الأكسدة، بالإضافة إلى مضادات البكتيريا، كما يحتوى العسل على سكريات مثل الجلوكوز والفركتوز، وكذلك على معادن مختلفة مثل الماغنيسيوم، البوتاسيوم، الكالسيوم، الحديد، والفوسفات، مضيفة أن العسل يحتوى على العديد من الفيتامينات مثل فيتامين ب 1، ب 2، ب6، ب5، ب3، وفيتامين سى.

وقالت أسماء، إن استخدامات العسل فى المجالات والنواحى الطبية كثيرة، فيمكن استخدامه فى المساعدة على التئام الجروح، وعلاج الحروق، وعلاج القدم السكرى، مشيرة إلى إمكانية استخدام العسل فى علاج أعراض الأنفلونزا، خاصة التهاب الحلق والمجارى الهوائية العلوية، حيث يعمل على محاربة البكتيريا وعلى زيادة نعومة الأغشية المبطنة لهذه المناطق مما يساعد على لفظ المخاط غير المرغوب فيه منها أثناء التعرض لنزلات البرد.

ونصحت أسماء بأنه لا يجب اعتبار العسل مجرد سائل يحتوى على السكر كما هو شائع، لكن يجب اعتباره طعام غذائى يحتوى على الفيتامينات والمعادن ومضادات الأكسدة ومضادات البكتيريا.

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