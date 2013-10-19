خيارنا من فساتين السهرة للمحجبات

تكثر في أسبوع العيد المناسبات السعيدة التي تتطلّب إطلالة مميّزة، خصوصاً في اللقاءات والحفلات المسائية. ورغم كثرة الخيارات، يبقى خيار السيّدة المحجبة دقيقاً، ويحتاج منها إلى عناية خاصّة، في مجال مراعاة الحشمة والبساطة والأناقة، في الوقت عينه.

"سيدتي نت" جمع لك عدداً من الخيارات المتميّزة والمنوّعة من فساتين السهرة لتكون إطلالتك في سهرات هذا العيد...مناسبة لا تُنسى.

بعض النصائح عند ارتداء فساتين السهرة :

عليك بالتأكد من أن يكون الحجاب (الشيلة أوالإيشارب) من قماش الفستان أو قريباً منه.

احرصي على ألا يكون الحجاب (الشيلة أو الإيشارب) والفستان من اللون نفسه، بل أن يتناسب اللونان. وإذا كان الفستان من لون واحد، فاعتمدي حجاباً، فيه أكثر من لون، أو اعتمدي حجاباً ذا تدرّجات لونيّة تليق بالفستان.

لا تبالغي في إطلالتك من حيث المجوهرات والاكسسوار، لا سيما إذا كان الفستان مطعّماً بالكريستال أو الأحجار الملوّنة .

تأكّدي من اختيار حذاء مريح ذي كعبٍ مناسب لطول الفستان، وجرّبيه قبل المناسبة.

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