ضبط عاطل بحوزته 21 قطعة حشيش بالغردقة

كتب : صلاح عبدالله منذ 26 دقيقة

تمكنت مباحث قسم شرطة أول الغردقة، من ضبط عاطل بحوزته 21 قطعة من مخدر الحشيش قبل ترويجها، وتم التحفظ على المضبوطات، وتحرر محضر بالواقعة.

تلقى اللواء حمدي الجزار، مدير أمن البحر الأحمر، إخطارًا من المقدم عاصم الشريف، مفتش مباحث القسم، يفيد ضبط المدعو مصطفى أ. (عاطل)، وبحوزته 21 قطعة متوسطة الحجم من مخدر الحشيش تزن حوالي 100 جرام، ومبلغ مالي 13500 جنيه، وسلاح أبيض "سكين".

وبمواجهته بما أسفر عنه الضبط اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد الإتجار والمبلغ المالي متحصلات البيع والسلاح الأبيض للدفاع عن النفس.

وتحرر عن ذلك المحضر رقم 8864 جنايات قسم أول الغردقة لسنة 2013، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق.