إبراهيم سعيد يعرض قيادته لدفاع مصر أمام غانا

يحتاج إبراهيم سعيد لاعب الأهلي والزمالك والإسماعيلي السابق إلى 12 يوما فقط حتى يصبح جاهزا لقيادة دفاع منتخب مصر أمام غانا.

وعرض سعيد عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي Twitter خدماته لخوض مباراة إياب المرحلة النهائية من تصفيات إفريقيا المؤهلة لكأس العالم.

ونشر اللاعب المثير للجدل "لو المنتخب محتاجني في مباراة العودة لقيادة الدفاع، أنا في الخدمة بعد 12 يوما تدريب فقط وعلى مسؤوليتي الشخصية".

وخسر منتخب مصر أمام نظيره الغاني في مباراة الذهاب بستة أهداف مقابل هدف، ليتعين عليه الفوز بفارق خمسة أهداف لضمان التأهل إلى مونديال البرازيل.

ويحل منتخب النجوم السوداء ضيفا على مصر يوم 19 نوفمبر المقبل على ملعب الدفاع الجوي في القاهرة.