قنصلية مصر فى ملبورن تحتفل بانتصارات أكتوبر

فى إطار الاحتفال بنصر السادس من أكتوبر، نظمت القنصلية العامة فى ملبورن، عاصمة ولاية فيكتوريا الأسترالية، حفل استقبال للجالية المصرية بمقر القنصلية، للاحتفال بالذكرى الأربعين لانتصارات أكتوبر، وذلك بحضور واسع النطاق من قيادات الجالية المصرية، والعديد من سفراء الدول العربية والأجنبية.

وألقى خالد رزق، القنصل العام، كلمة رحب فيها بالحضور، وأشار إلى أن انتصار حرب أكتوبر له ذكرى طيبة فى نفوس جميع المصريين، مشيراً إلى دور الجيش فى الدفاع عن البلاد، وأكد ضرورة العمل بإخلاص لتجاوز التحديات الراهنة.

وفى نهاية الحفل، تم عرض فيلم تسجيلى وثائقى عن حرب أكتوبر يوضح عبقرية العسكرية المصرية فى التغلب على الساتر الترابى لخط بارليف، وبطولات أفراد الجيش من ضباط وجنود.