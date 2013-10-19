اجتماعان لـ"صياغة الخمسين" و"العشرة" للتوافق حول الصورة النهائية للمسودة الأولية

كتب : محمد يوسف منذ 11 دقيقة

عقدت لجنة الخمسين اجتماعين منفصلين، اليوم، الأول للجنة الصياغة المنبثقة من لجنة الـ50، والتي أوشكت على الانتهاء من صياغة المواد التي تلقتها من اللجان النوعية المنبثقة من لجنة الـ50، والاجتماع الثاني للجنة الخبراء "أو لجنة الـ10"، التي أعدت مشروعا للتعديلات.

من المتوقع أن يتم عقد اجتماع مشترك بين صياغة الخمسين والخبراء للاتفاق على الشكل النهائي للمسودة الأولية للخمسين حيث يوجد العديد من الاعتراضات لدى الخبراء.

وعلمت "الوطن" أن لجنة الصياغة انتهت من جميع المواد باستثناء المواد الخلافية المتعلقة بالقوات المسلحة والقضاء بالإضافة إلى مواد في باب نظام الحكم التي تتعلق بمجلس الشورى والنظام الانتخابي ونسبة الـ5% عمال وفلاحين، حيث من المتوقع أن يتم طرحها على الجلسة العامة للخمسين.

وقالت مصادر من لجنة الصياغة إن التأخير في إصدار المسودة الأولية يأتي من بعض اللجان وليس من لجنة الصياغة، وأنه من المتوقع أن تصدر المسودة الأولى خلال هذا الأسبوع.

يذكر أن هناك مساعٍ ﻹحداث توافق بين وجهة نظر لجنة الخبراء ووجهة نظر لجنة الـ50 حيال بعض المواد المختلف عيها بين اللجنتين.