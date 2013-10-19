أخبار عاجلة

التعادل يحسم قمة «البريميرليج» بين أرسنال ومانشستر سيتي -
ريال مدريد يعزز صدارته لـ«الليجا» بثلاثية في شباك ألافيس -
أياكس يفوز على فينورد بثنائية ويقترب من صدارة الدوري الهولندي -
روشتة الشيخ خالد الجندى لمواجهة التحرش: حجب المواقع الإباحية -
لعلهم يفقهون - حلقة الأحد 2-4-2017 مع الشيخ خالد الجندي حلقة عن "التحرش" مع أستاذ الطب النفسي -
الشيخ خالد الجندى: بعض المتسترين بالدين أكثر ناس بتشتم بألفاظ جنسية -
الأخبار - موجز أخبار الثالثة عصراً لأهم وآخر الأخبار مع دينا عصمت- الأحد 2-4-2017 -
إلغاء مشروط للفائدة على قروض شباب المزارع السمكية بالإسماعيلية -
د. عبدالناصر عمر: لابد من إعادة النظر في منظومة الأخلاق فى مصر -
الأخبار - ناجي مطش : الإدارة الأمريكية الآن في مأزق وهي تحتاج لسند في الشرق الأوسط -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. DMC

اجتماعان لـ"صياغة الخمسين" و"العشرة" للتوافق حول الصورة النهائية للمسودة الأولية

Google+ Print
اجتماعان لـ"صياغة الخمسين" و"العشرة" للتوافق حول الصورة النهائية للمسودة الأولية اجتماعان لـ"صياغة الخمسين" و"العشرة" للتوافق حول الصورة النهائية للمسودة الأولية

كتب : محمد يوسف منذ 11 دقيقة

عقدت لجنة الخمسين اجتماعين منفصلين، اليوم، الأول للجنة الصياغة المنبثقة من لجنة الـ50، والتي أوشكت على الانتهاء من صياغة المواد التي تلقتها من اللجان النوعية المنبثقة من لجنة الـ50، والاجتماع الثاني للجنة الخبراء "أو لجنة الـ10"، التي أعدت مشروعا للتعديلات.

من المتوقع أن يتم عقد اجتماع مشترك بين صياغة الخمسين والخبراء للاتفاق على الشكل النهائي للمسودة الأولية للخمسين حيث يوجد العديد من الاعتراضات لدى الخبراء.

وعلمت "الوطن" أن لجنة الصياغة انتهت من جميع المواد باستثناء المواد الخلافية المتعلقة بالقوات المسلحة والقضاء بالإضافة إلى مواد في باب نظام الحكم التي تتعلق بمجلس الشورى والنظام الانتخابي ونسبة الـ5% عمال وفلاحين، حيث من المتوقع أن يتم طرحها على الجلسة العامة للخمسين.

وقالت مصادر من لجنة الصياغة إن التأخير في إصدار المسودة الأولية يأتي من بعض اللجان وليس من لجنة الصياغة، وأنه من المتوقع أن تصدر المسودة الأولى خلال هذا الأسبوع.

يذكر أن هناك مساعٍ ﻹحداث توافق بين وجهة نظر لجنة الخبراء ووجهة نظر لجنة الـ50 حيال بعض المواد المختلف عيها بين اللجنتين.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

DMC

مواضيع متعلقة
روشتة الشيخ خالد الجندى لمواجهة التحرش: حجب المواقع الإباحية

روشتة الشيخ خالد الجندى لمواجهة التحرش: حجب المواقع الإباحية

لعلهم يفقهون - حلقة الأحد 2-4-2017 مع الشيخ خالد الجندي حلقة عن "التحرش" مع أستاذ الطب النفسي

لعلهم يفقهون - حلقة الأحد 2-4-2017 مع الشيخ خالد الجندي حلقة عن "التحرش" مع أستاذ الطب النفسي

الشيخ خالد الجندى: بعض المتسترين بالدين أكثر ناس بتشتم بألفاظ جنسية

الشيخ خالد الجندى: بعض المتسترين بالدين أكثر ناس بتشتم بألفاظ جنسية

الأخبار - موجز أخبار الثالثة عصراً لأهم وآخر الأخبار مع دينا عصمت- الأحد 2-4-2017

الأخبار - موجز أخبار الثالثة عصراً لأهم وآخر الأخبار مع دينا عصمت- الأحد 2-4-2017