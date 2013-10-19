أدوية علاج الضغط تحد من خطر الإصابة بالخرف والزهايمر

كشف فريق من الباحثين بمركز جونز هوبكنز الطبى فى الولايات المتحدة الأمريكية، عن معلومات جديدة ومثيرة بشأن بعض مجموعات الأدوية المستخدمة فى علاج مرض ارتفاع ضغط الدم المزمن، والذى يصيب أكثر من مليار شخص على مستوى العالم، وذلك من خلال دراسات إكلينيكية شملت 3000 من كبار السن.

وأشار الباحثون إلى أن بعض الأدوية الشهيرة المستخدمة فى علاج مرض ارتفاع ضغط الدم المزمن، قد أثبتت فاعليتها فى الحد من خطر الإصابة بمرض الزهايمر ومرض الخرف أو العته، وكشفت النتائج أن الأشخاص الذين ترتفع أعمارهم عن 75 عاما، ولا يعانون من أى مشاكل فى وظائف الإدراك، ينخفض خطر إصابتهم بمرض الزهايمر بنسبة 50%، عند حصولهم على الأدوية المدرة للبول والخافضة لضغط الدم، والتى تنتمى لمجموعة مضادات مستقبلات الأنجيوتينسين "ARBs"، والأدوية المثبطة للأنزيم المحول للأنجيوتينسين "inhibitors ACE".

ومن أمثلة الأدوية التى تنتمى لمجموعة مضادات مستقبلات الأنجيوتينسين " ARBs": عقار لوسارتان " Losartan " وكانديسارتان " Candesartan"وفالسرتان" Valsartan "، ومن أمثلة الأدوية المثبطة للأنزيم المحول للأنجيوتينسين "inhibitors ACE": عقار كابتوبريل "captopril " وإينالابريل " enalapril " وليزينوبريل " lisinopril " ورامبيبريل " ramipril ".

وأضاف الباحثون أن خطر الإصابة بالزهايمر قل إلى النصف أيضاً بين الأشخاص الذين يعانون من تدهور طفيف فى وظائف الإدراك عند حصولهم على تلك الأدوية، فيما لم تحد أدوية حاصرات البيتا ومحصرات قنوات الكالسيوم، والمستخدمة لعلاج ارتفاع الضغط أيضاً فى الحد من تلك المخاطر، وأخيراً فقد أثبت التجارب المعملية عدم فاعلية عشبة الجنكو بيلوبا فى الحد من تلك المخاطر.

جاءت هذه النتائج فى المجلة العلمية الشهيرة "Neurology"، وذلك على الموقع الإلكترونى الخاص بها فى السادس عشر من شهر أكتوبر الجارى.

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