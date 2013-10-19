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أهالى مخيم فلسطينى يناشدون وزير الداخلية اللبنانى وقف هدم منازلهم

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أهالى مخيم فلسطينى يناشدون وزير الداخلية اللبنانى وقف هدم منازلهم أهالى مخيم فلسطينى يناشدون وزير الداخلية اللبنانى وقف هدم منازلهم

ناشد أهالى مخيم ضبية الفلسطينى شمال بيروت وزير الداخلية اللبنانى مروان شربل والقوى الأمنية، وقف عملية هدم عدد من منازل المخيم التى تستعد جرافات تابعة لقوى الأمن الداخلى لهدمها.

من جهتها، أعلنت حركة حماس أن الفلسطينيين فى لبنان تفاجئوا اليوم السبت، بتوجه جرافات تابعة لقوى الأمن الداخلى إلى مخيم ضبية لجرف منازل بزعم أنها أبنية غير مرخصة. وأكدت أن هذه الأبنية تشكل جزءا أساسيا من المخيم، ولم تتجاوز مساحته المتعارف عليها منذ حوالى 60 عاما.

وحذرت من الانعكاسات الإنسانية والاجتماعية والسياسية لمثل هذه الخطوة والآثار التى يمكن أن تتركها على العلاقات اللبنانية الفلسطينية، داعية إلى تجميد فورى لهذا القرار، واللجوء إلى حوار سريع لإيجاد مخرج للأزمة القائمة.

وعلى صعيد آخر، أقدم عدد من الشبان على قطع الطريق فى منطقة (وطى المصيطبة) ذات الأغلبية الدرزية بالعاصمة بيروت بالإطارات المشتعلة، احتجاجا على قيام قوى الأمن الداخلى بإزالة مخالفات بناء وغرف غير شرعية مبنية على أراضى الآخرين؛ ما أدى إلى جو من التوتر فى المنطقة.

وقد سارع الحزب التقدمى الاشتراكى الذى يترأسه الزعيم الدرزى وليد جنبلاط إلى إدانة هذه التحركات، مؤكدا موقفه برفض تغطية أى متورط فى مخالفات للقانون، سواء كان فى مجال البناء أو أى مجالات أخرى.

واعتبر الحزب أن ذلك يعاكس منطق الدولة كونها المرجعية الأولى والأخيرة للبنانيين، ومن واجب المواطنين الوقوف خلفها بعيدا عن منطق إضعاف هيبتها وسلطتها وحضورها.

ودعا الحزب الأجهزة الأمنية والرسمية المختصة القيام بمهامها فى منطقة (وطى المصيطبة) شاجبا أى تحرك يستحضر رموزا دينية من شأنها إثارة المشاعر الطائفية والمذهبية والاختباء خلفها لتمرير مخالفات قانونية أو ضرب هيبة الدولة أو تعريض صورتها للاهتزاز.

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مصر 365