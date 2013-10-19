"الخارجية": نتواصل مع السلطات في ليبيا لإطلاق سراح عن السائقين المختطفين

كتب : سارة محمد منذ 18 دقيقة

قال المتحدث الرسمي باسم الخارجية، السفير بدر عبد العاطي، إن الجهود الخارجية المصرية والليبية مكثفة ومستمرة منذ توقيف السائقين المصريين والشاحنات يوم 17 أكتوبر، وهناك عدة اتصالات تتم على مستوى القاهرة من قبل المسؤولين، واتصالات أخرى مع السفارة المصرية في طرابلس والقنصلية العامة في "بنغازي".

وأضاف أن الاتصالات يجريها السفير محمد أبو بكر في طرابلس مع قيادات من وزارة الداخلية بالإضافة لعدد من شيوخ القبائل الذين لهم صوت مسموع في مدينة "إجدابيا" الليبية.

وأكد عبد العاطي، في تصريح لـ"الوطن"، أن هدف الاتصالات التي تجريها الخارجية المصرية هي تأمين حياة السائقين المصريين، والعمل على إطلاق سراحهم للعودة إلى مصر، مضيفا أن الأحداث تعود إلى مساء يوم 17 أكتوبر حيث كان عدد من الشاحنات المصرية في طريقها إلى مصر وعندما عبروا بوابات مدينة "إجدابيا" تم توقيفهم من جانب مسلحين، وكانت مطالبهم إطلاق سراح عدد من الذين صدر ضدهم أحكام قضائية في ليبيا.

وتابع المتحدث الرسمي باسم الخارجية أن الاتصالات تتم مع شيوخ القبائل التي ينتمي إليها الجماعات المسلحة بجانب وزارة الداخلية الليبية.