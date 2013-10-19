سرعة تكاثر الخلايا يؤدى لظهور الشعر تحت الجلد

الشعر الزائد مشكلة تواجه السيدات والفتيات على وجه الخصوص، وتعتبر إزالته مشكلة أخرى، لكن ماذا لو كنت لا تستطيع إزالة هذا الشعر، حيث أرسلت قارئة تسأل عن أسباب ظهور شعر تحت الجلد بمنطقة الذقن عند الرجال، والساقين عند النساء؟، وكيف يمكن الوقاية منه؟.

أجاب على هذا التساؤل الدكتور مصطفى عباس استشارى الأمراض الجلدية والتناسلية والعقم والذكورة والعلاقات الزوجية، قائلا إن نمو الشعر تحت الجلد عند السيدات فى بعض الأماكن كالساقين والذراعين أو الوجه، وعند الرجال فى الذقن لا يعتبر من الأعراض المرضية، بل هى حالة طبيعية جدا.

وأضاف أن سبب ظهور تلك الشعرات تحت الجلد، نتيجة سرعة نمو وتكاثر الخلايا الجلد حول فتحة خروج بوصيلة الشعر، مما يؤدى إلى انغلاق فتحة خروج الشعر وبالتالى يتم تغير اتجاه نمو الشعر من أسفل إلى أعلى، ويصبح من أعلى إلى أسفل تحت الجلد، فيكون اتجاه نموها تحت الجلد.

ونصح عباس الرجال ممن يعانون من تلك المشكلة عند حلاقة الذقن ألا يقوموا بحلاقتها أكثر من مرة فى عكس الاتجاه، لأن ذلك يحدث قطع لخصلة الشعر حتى مسافة قريبة من فتحة خروج بوصلة الشعر، وبالتالى يساعد على غلق هذه الفتحة التى تخرج منها الشعرة، بالإضافة إلى سرعة تكاثر الخلايا عند هذه الفتحة.

وأكد ضرورة حلاقة الذقن مرة واحدة وفى نفس اتجاه الشعر كى لا يزيد الرجل من تلك المشكلة.

وأضاف أما السيدات فينصح باستعمال كريم يحتوى على مضاد للالتهابات ومضاد حيوى موضعى ليعالج مثل هذه الحالات.

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