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نجلة الكتاتني لـ"مرسي": وحشتنا يا ريس.. النصر قريب ولا نخاف من الرصاص

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نجلة الكتاتني لـ"مرسي": وحشتنا يا ريس.. النصر قريب ولا نخاف من الرصاص نجلة الكتاتني لـ"مرسي": وحشتنا يا ريس.. النصر قريب ولا نخاف من الرصاص

كتب : فاطمة النشابي منذ 44 دقيقة

وجهت تسنيم الكتاتني، نجلة الدكتور سعد الكتاتني رئيس حزب الحرية والعدالة، رسالة إلى الرئيس المعزول محمد مرسي، قالت فيها "وحشتنا يا ريس، النصر قريب وستعود منصورًا، اثبت ياريس كلنا وراك وسنقف وراء الشعب المصري وسنستمر".

وقالت تسنيم الكتاتني، في لقائها على شاشة قناة "الجزيرة مباشر "، في برنامج "رهن الاعتقال"، "إلى الفريق أول عبدالفتاح ، وزير الدفاع، وحكومة الإنقلاب.. لا تظنوا أن ما حدث أصبح أمرًا واقعًا، فإرادة الشعب المصري قوية وستظل قاردة على استعادة كل شيء كما كان، أنتم سرقتم إرادة الشعب المصري، ونحن لا نخاف من الرصاص وسنواصل مسيرتنا، ولن نعترف بأي رئيس غير الرئيس محمد مرسي".

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