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استقالات جماعية لأعضاء بارزين في حزب الدستور بالمنوفية

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استقالات جماعية لأعضاء بارزين في حزب الدستور بالمنوفية استقالات جماعية لأعضاء بارزين في حزب الدستور بالمنوفية

كتب : محمود الحصري السبت 19-10-2013 11:05

شهدت أمانة حزب الدستور بمحافظة المنوفية، استقالات جماعية من أعضاء بارزين بسبب ما أسموه "انعدام رؤية الحزب السياسية والاقتصادية للأوضاع الحالية، والصراعات والمؤامرات التي يشهدها الحزب"، وذلك حسب قولهم.

وجاء من بين الأعضاء المتقدمين باستقالتهم، المهندس حسن درويش عضو لجنة تسيير الأعمال السابق، وباسم عشماوي أمين التنظيم السابق لأمانة الحزب بالمحافظة، ومعتز أشرف مسؤول أمانة الحزب بالباجور، والمهندس عبدالفتاح أبو غزالة عضو لجنة تسيير الأعمال السابق، والمهندس أحمد قشقوش، ومحمد نبيه، وعصام محمد علي، وسامح محمد مسؤول الحزب بمركز تلا.

وأكد الأعضاء المستقيلون أن أسباب استقالتهم من الحزب ترجع لعدم وجود رؤية واضحة للأوضاع السياسية، وعدم تقديم رؤية اقتصادية لبلد تحتاج لدعم اقتصادي واستراتيجيات للنهوض، بالإضافة للاعتراض على لائحة الحزب الداخلية المطاطة، حسب وصفهم.

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