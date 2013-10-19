غدا.. تحويل شارع التحرير لـ"اتجاه واحد" للقضاء على الشلل المروري بالدقي

كتب : أحمد عبداللطيف منذ 45 دقيقة

صرح المتحدث الإعلامي بالإدارة العامة لمرور الجيزة بأن الإدارة ستتخذ إجراء تعديل في حركة المرور اعتبارا من صباح غد بمنطقة نهاية شارع التحرير مع السودان، وستكون حركة المرور اتجاه واحد بشارع التحرير بداية شارع الأنصار تجاه شارع السودان يسارا حتى شارع الطوبجي، والقادم من شارع فيصل بشارع السودان، يتجه يمينا شارع الطوبجي، يسارا شارع الانصار حتى شارع التحرير، وعليه أن يتجه يمينا لميدان الدقي أو يسارا تجاه السودان مرة أخرى، وذلك للقضاء على الشلل المروري الذي يصيب ميدان الدقي، ونهاية شارع التحرير بالقرب من مبنى القسم.