أخبار عاجلة

التعادل يحسم قمة «البريميرليج» بين أرسنال ومانشستر سيتي -
ريال مدريد يعزز صدارته لـ«الليجا» بثلاثية في شباك ألافيس -
أياكس يفوز على فينورد بثنائية ويقترب من صدارة الدوري الهولندي -
روشتة الشيخ خالد الجندى لمواجهة التحرش: حجب المواقع الإباحية -
لعلهم يفقهون - حلقة الأحد 2-4-2017 مع الشيخ خالد الجندي حلقة عن "التحرش" مع أستاذ الطب النفسي -
الشيخ خالد الجندى: بعض المتسترين بالدين أكثر ناس بتشتم بألفاظ جنسية -
الأخبار - موجز أخبار الثالثة عصراً لأهم وآخر الأخبار مع دينا عصمت- الأحد 2-4-2017 -
إلغاء مشروط للفائدة على قروض شباب المزارع السمكية بالإسماعيلية -
د. عبدالناصر عمر: لابد من إعادة النظر في منظومة الأخلاق فى مصر -
الأخبار - ناجي مطش : الإدارة الأمريكية الآن في مأزق وهي تحتاج لسند في الشرق الأوسط -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. DMC

غدا.. تحويل شارع التحرير لـ"اتجاه واحد" للقضاء على الشلل المروري بالدقي

Google+ Print
غدا.. تحويل شارع التحرير لـ"اتجاه واحد" للقضاء على الشلل المروري بالدقي غدا.. تحويل شارع التحرير لـ"اتجاه واحد" للقضاء على الشلل المروري بالدقي

كتب : أحمد عبداللطيف منذ 45 دقيقة

صرح المتحدث الإعلامي بالإدارة العامة لمرور الجيزة بأن الإدارة ستتخذ إجراء تعديل في حركة المرور اعتبارا من صباح غد بمنطقة نهاية شارع التحرير مع السودان، وستكون حركة المرور اتجاه واحد بشارع التحرير بداية شارع الأنصار تجاه شارع السودان يسارا حتى شارع الطوبجي، والقادم من شارع فيصل بشارع السودان، يتجه يمينا شارع الطوبجي، يسارا شارع الانصار حتى شارع التحرير، وعليه أن يتجه يمينا لميدان الدقي أو يسارا تجاه السودان مرة أخرى، وذلك للقضاء على الشلل المروري الذي يصيب ميدان الدقي، ونهاية شارع التحرير بالقرب من مبنى القسم.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

DMC

مواضيع متعلقة
روشتة الشيخ خالد الجندى لمواجهة التحرش: حجب المواقع الإباحية

روشتة الشيخ خالد الجندى لمواجهة التحرش: حجب المواقع الإباحية

لعلهم يفقهون - حلقة الأحد 2-4-2017 مع الشيخ خالد الجندي حلقة عن "التحرش" مع أستاذ الطب النفسي

لعلهم يفقهون - حلقة الأحد 2-4-2017 مع الشيخ خالد الجندي حلقة عن "التحرش" مع أستاذ الطب النفسي

الشيخ خالد الجندى: بعض المتسترين بالدين أكثر ناس بتشتم بألفاظ جنسية

الشيخ خالد الجندى: بعض المتسترين بالدين أكثر ناس بتشتم بألفاظ جنسية

الأخبار - موجز أخبار الثالثة عصراً لأهم وآخر الأخبار مع دينا عصمت- الأحد 2-4-2017

الأخبار - موجز أخبار الثالثة عصراً لأهم وآخر الأخبار مع دينا عصمت- الأحد 2-4-2017