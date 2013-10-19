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قيادات "أبيي" تطالب الأمم المتحدة بتعويض عن قتل أفراد قبائل المسيرية بالسودان

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قيادات "أبيي" تطالب الأمم المتحدة بتعويض عن قتل أفراد قبائل المسيرية بالسودان قيادات "أبيي" تطالب الأمم المتحدة بتعويض عن قتل أفراد قبائل المسيرية بالسودان

تعتزم قيادات من منطقة أبيي- المتنازع عليها بين دولتى السودان- مقاضاة قوات حفظ السلام للأمم المتحدة بالمنطقة "يونيسفا" متهمة بعض عناصرها بالتسبب فى مقتل "السلطان دينق مجوك" و17 فردا من قبائل المسيرية السودانية، والمطالبة بتعويض قدره 10 ملايين دولار عن كل قتيل.

وقال محمد عمر الأنصارى، أحد قيادات قبيلة المسيرية السودانية، للمركز السودانى للخدمات الصحفية اليوم، إن نتائج التحقيق التى جرت فى الحادث الذى وقع فى شهر أبريل الماضى، أشارت بوضوح لتسبب قوات الأمم المتحدة فى مقتل مدنيين عزل بعد إطلاق النار عليهم، مما أدى لسقوط قتلى وجرح 27 آخرين فى يوم الحادث واليومين التاليين له.

وطالب الأنصارى، أن يشمل التعويض الجرحى فى الحادث والأبقار التى تمت سرقتها، والتى تقدر بنحو أربعة آلاف رأس، إضافة إلى الحرائق التى طالت 350 منزلا وعدد من المحال بسوق أبيى.

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