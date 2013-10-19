الطب عند الفراعنة بمؤتمر البحر الأبيض لجراحى الأطفال بأسبانيا

يعقد المؤتمر الدولى لجمعية البحر الأبيض المتوسط لجراحى الأطفال فى الفترة من 23: 26 أكتوبر الجارى بمدينة سيفيليا بأسبانيا.

وصرح الدكتور ياسر سعد الدين أستاذ جراحة الأطفال بطب الإسكندرية رئيس الجمعية المصرية لجراحى الأطفال، بأنه يشارك فى المؤتمر أساتذة وخبراء فى جراحة الأطفال من جميع دول حوض البحر الأبيض المتوسط.

يذكر أن الدكتور ياسر يمثل مصر فى المؤتمر حيث يرأس ويدير جلسة عن "التشخيص المبكر لأورام الكلى فى الأطفال قبل الولادة ومزايا وتأثير هذا على نجاح العلاج وزيادة معدلات الحياة"، كما أنه سيكون مسئولا عن جلسة تحت عنوان "تاريخ الطب فى حوض البحر الأبيض المتوسط" ويلقى محاضرة عن الطب عند قدماء المصريين.