بلاغ من نجل أحد المخطوفين فى ليبيا يؤكد خطف والده و14 سائقا آخر

أكدت مصادر أمنية، أن هناك جهودا مبذولة من قبل الحكومة والسلطات المصرية لتحرير السائقين وأصحاب سيارات النقل الثقيل المختطفين فى ليبيا.

كان رامى عطية محيى الدين والمقيم بمدينة كفر الزيات بمحافظة الغربية, قد تقدم ببلاغ رسمى رقم 11176 إدارى كفر الزيات فى مديرية أمن الغربية بصفته نجل "عطية" أحد سائقى المقطورات أكد فيه اختطاف والده هو وعدد 14 شخصا من السائقين وعاملى التريلات من قبل ميليشيات ليبية مسلحة وسط منطقة صحراوية.

وأضاف البلاغ أن المذكور تحدث مع والده فى اتصال هاتفى أكد له سلامته وسلامة المصريين المحتجزين ولكنهم تعرضوا لعملية خطف مسلح من قبل مجهولين ليبيين، للمطالبة بالإفراج عن عدد من الليبيين تم ضبطهم من قبل الجيش والسلطات المصرية على الخط الحدودى الواصل بين البلدين وتتم محاكمتهم حاليا.

ومن الأسماء التى تأكد اختطافها "حسام حسن محمد", و"السيد نعمان", و"محمد الصعيدى", و"أحمد عبد اللطيف, و"السيد مسعد على", و"أحمد محمد مصطفى", و"أحمد على خميس" و"محمد صلاح مهدى", و"سعيد حسن مهدى" و"منير إبراهيم عبد العاطى", و"إبراهيم حسن إبراهيم", و"عطية محيى الدين", و"محمد أحمد عباس", و"صبحى عبد اللطيف".