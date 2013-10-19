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مهند يبحث عن شقة راقية في باريس

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مهند يبحث عن شقة راقية في باريس مهند يبحث عن شقة راقية في باريس

يبحث الممثل التركي كيفانش تاتليتوغ الشهير بمهند، الذي قبض مليون ونصف المليون ليرة مقدماً عن بطولته لمسلسل درامي جديد سيبدأ تصويره وعرضه في يناير 2014، عن شقة راقية في العاصمة الفرنسية باريس بعد شرائه شقة له في لندن.
مهند يريد شقة مناسبة تجمعه بحبيبته الفرنسية عارضة الأزياء العالمية يوجين فلورنسا، التي شجعته على ما يبدو على الفكرة، ومن المقرر أن يكون مقرها
منطقة الكوت دازور الراقية التي يملك أهم المشاهير والأثرياء فللاً وشققاً فخمة فيها، من بينهم صديقته المغنية التركية سيبيل جان.
يذكر أن مهند يستثمر منذ فترة طويلة أمواله في العقارات، مثل كثيرين من النجوم الأتراك ومنهم كينان أميرزالي أوغلو وسونجول أودين وبيرين سات خاصةً وإنه كسب في عام 2013 ثلاثة ملايين دولار أمريكي من الإعلانات فقط، عدا عن عائدات أعماله السينمائية والتلفزيونية.

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