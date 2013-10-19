هجوم على منزل قائد قوات درع ليبيا السابق ببنغازي

كتب : أ ش أ منذ 31 دقيقة

قام مواطنون ليبيون غاضبون بمهاجمة منزل آمر لواء قوات درع ليبيا السابق، وسام بن حميد، بمدينة بنغازي شرق ليبيا، بقذائف آر بي جي.

وقال مصدر أمني في تصريح له اليوم، إن "النيران اندلعت في منزل بن حميد بعد استهدافه بقذائف آر بي جي، دون أن يصاب أحد بأذى لأن المنزل كان خاليا".

وأضاف أن "الهجوم يأتي على خلفية اتهام قبيلة البراغثة القاطنين في المنطقة، بوقوف بن حميد خلف مقتل مدير إدارة الشرطة العسكرية للجيش الليبي، العقيد أحمد مصطفى البرغثي".

وفي السياق ذاته، قال شهود عيان إن "المهاجمين اتهموا قوات درع ليبيا بالوقوف وراء اغتيال البرغثي، لتمكينهم من العودة لتأمين المدينة مجددا ومنحهم النفوذ الذي كانوا يتمتعون به سابقا".