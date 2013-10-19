سعد الدين إبراهيم: انسحاب السعودية من مجلس الأمن تصرف غير مسبوق

قال الدكتور سعد الدين إبراهيم رئيس مركز ابن خلدون، إن انسحاب السعودية من مجلس الأمن، تصرف غير مسبوق خاصة وأن عضوية المجلس يحتاج أن ترشح الدولة نفسها لتنال هذه العضوية، موضحا أن وجودها فى مجلس الأمن جاء بناء على رغبة منها، ولذا فمن المستغرب انسحابها، مؤكدا على أن ذلك سلوك غير معتاد فى العلاقات الدولية، مما يجعل انسحاب السعودية مثار تساؤلات.

وأشار إبراهيم فى تصريحات خاصة لــ" اليوم السابع"، إلى أنه من الممكن أن يكون ذلك التصرف لإحداث ضجة إعلامية، لزيادة شعبية السعودية بعد المواقف الجيدة التى أخذتها من ثورات الربيع العربى، مشيرا إلى أنه قد يكون أيضا احتجاج على التقارب بين أمريكا وإيران، مستبعدا حدوث خلل فى العلاقات الأمريكية السعودية، خاصة أن كلا منهما حريص على استمرار العلاقات المتشعبة اقتصاديا ودبلوماسيا وأمنيا بينهما.