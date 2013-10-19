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الأشقر النحاسي والبني الكاراميل موضة خريف 2013 للشعر

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الأشقر النحاسي والبني الكاراميل موضة خريف 2013 للشعر الأشقر النحاسي والبني الكاراميل موضة خريف 2013 للشعر

يحرص موقع " سيدتي نت" على نقل تفاصيل الموضة اليوميّة والموسميّة لكل امرأة تهتم بجمالها، وتُعنى به، لتكون الأفضل.
لهذا، إليك هذه المعلومات المفيدة حول صبغتك الجديدة لهذا الموسم:

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البني الشوكولاتة: تألقت عارضات الأزياء العالميّات بلون شعر كهذا، فبدا جميلاً جداً. يليق هذا اللون بالبشرة البيضاء والحنطية، بفضل الإضاءة التي يمنحها للبشرة.
الأحمر النحاسي: كلّ واحدة منا تنتظر موسم الخريف لتمنح شعرها لوناً داكناً؛ فإليك لون الشعر النحاسي الذي يمنح بشرتك وهجاً واضحاً.
الأشقر الفاتح والخصل المتداخلة: الدرجة المشابهة لدرجة شعر الجميلة مارلين مونرو هي المعتمدة في هذا الموسم، إذ تمنح الشعر الأشقر نبضاً وحياة. بإمكانك تطبيق لون شعر مونرو لوحده، أو يمكنك إضفاء الخصل الشقراء أو البنيّة إليه.
البني الكراميل: يليق بجميع النساء، ويمنحك إطلالة أصغر من سنّك.
ولتتأكدي أكثرمن اللون الذي يليق بدرجة بشرتك لهذا الخريف، تابعي صور النجمات اللواتي تألقن بأفضل ألوان الشعر، واختاري لونك بنفسك.

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