Marilyn Monroe الوجه الجديد لعطر Chanel N05

Brad Pitt و Nicole Kidman و Audrey Tautou ... كلها أسماء مشاهير روّجوا لعطر Chanel N05 الشهير؛ إلا أنّ الوجه الأخير لهذا العطر الأسطوري يتجسّد بأسطورة لا تغيب عن الألسن، ألا وهي الراحلة Marilyn Monroe.

يبدو أن دعايات العلامة العريقة، سواء أكانت على الملصقات الإعلانية أو على شاشة التلفاز، والمرتقب أن تظهر في شهر ديسمبر، تتمحور جميعها على إعلان الممثلة المعروف أنها ترتدي قطرات عطر Chanel N05 قبل النوم؛ وذلك بعد أن اكتشفت الدار تسجيلاً صوتياً لمونرو بكلماتها الأصلية.

"كما تعلمون يطرحون بعض الأسئلة عليّ: مثلاً: ماذا ترتدين في الفراش؟ قميص البيجاما؟ سراويل البيجاما؟ ربّما رداءً ليلياً؟ بالتالي، أجبت: " Chanel N05 "، لأنها الحقيقة"؛ هذا ما قالته مونرو في التسجيل الصوتي الذي يعود إلى عام 1960. ثمّ تضيف: "ولكن لا أريد أن أقول إنني أنام عارية. ولكنها الحقيقة!".

كشفت الممثلة عن هذا السرّ، للمرة الأولى، لمجلة "لايف"، عام 1952. ويبقى هذا الاقتباس أحد أقوال الممثلة الراحلة التي طبعت الذاكرة الجماعية. لا تكثر العطور التي تدفع بإحدى الممثلات الأكثر شهرة في التاريخ إلى أن تعلن عن ولائها لها على الملأ.

وتحتفل الحملة الإعلانية هذه بالعلاقة المميّزة التي تجمع الدار بمونرو. وقد تمّ إطلاق العطر للمرة الأولى عام 1921، كما أنه تم تنظيم عرض خاص به في باريس خلال الأشهر الأولى من السنة الحالية.