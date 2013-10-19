ما علاج مرض النقرس؟

يعانى مرضى النقرس من الآم حادة نتيجة لتناول للحوم الحمراء الدسمة فى العيد، كما قال الدكتور جمال غانم استشارى الجهاز الهضمى والكبد، وعلاج مرض النقرس، فى حالات حدوث الأزمة الحادة ومحاولة تخفيف الألم والتغلب على حالة التهاب المفصل نتبع الوسائل التالية:

الراحة التامة بالسرير مع رفع الطرف الذى فيه المفصل المصاب، مع وصف الأدوية التى تستخدم كمضادة للالتهابات والمسكنة للألم وتعطى بكميات كبيرة حسب شدة المرض، وفى بعض الحالات يلجأ الطبيب إلى استخدام عقار الكوريتزون، وتعطى الأدوية التى تستخدم فى علاج الأزمات الحادة حتى تشفى الأزمة.

يستخدم عقار "الألوبيرونول" المعروف بالزيلوريك فى العلاج بين الأزمات لأنه يمنع تكوين بلورات حمض اليوريك وذلك عن طريق تثبيط أحد الأنزيمات اللازم لتكوين حمض اليوريك، وبالتالى تقل نسبة هذا الحمض فى الدم.

يضيف جمال، فى الأزمات الحادة يجب على المريض الإكثار من السوائل وتفادى الأطعمة التى تحتوى على كميات كبيرة من مادة "البيورين" خصوصا اللحوم الحمراء والكبدة والكلاوى والعدس والبقول والرنجة والأسماك والدجاج وعدم الإكثار من تناول الشاى والقهوة والمشروبات الملونة مثل الكولا والتمر هندى.