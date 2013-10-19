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رئيس «معلومات المحطات النووية»: «خارطة طريق» لعودة العمالة إلى «الضبعة» خلال أيام

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رئيس «معلومات المحطات النووية»: «خارطة طريق» لعودة العمالة إلى «الضبعة» خلال أيام رئيس «معلومات المحطات النووية»: «خارطة طريق» لعودة العمالة إلى «الضبعة» خلال أيام

كتب : نادية الدكرورى السبت 19-10-2013 08:44

قال المهندس محمد كمال، رئيس مركز المعلومات بهيئة المحطات النووية، إن المهندس أحمد إمام وزير الكهرباء والطاقة سيعقد اجتماعاً مع اللجنة النقابية للعاملين بالمحطات النووية خلال أيام لمناقشة «خارطة طريق» لعودة العاملين لموقع الضبعة. وأضاف «كمال»، لـ«الوطن»، أن الاجتماع سيناقش الوضع الأمنى بالموقع، وخطة تنظيم زيارات ميدانية للعمال لأهالى الضبعة لإعادة الثقة بينهم، مع تحديد المهام الميدانية للعمال، وما إذا كانت القوات المسلحة ستتولى مهام الإنشاءات وبناء الأسوار الأمنية حول موقع الضبعة أم ستتركها للعاملين بالهيئة. وأكد أن إجمالى العمالة المتوقع وجودها بموقع الضبعة يقدر بـ6 آلاف عامل للقيام بالأعمال الهندسية والفنية والإدارية والخدمية، ويمكن لهذا العدد أن يزيد تدريجياً. وطالب «كمال» بضرورة تحقيق مبدأ الشفافية مع أهالى الضبعة والاطلاع أولا بأول على ما يجرى بالمشروع، مُنبهاً إلى أن مشروع إنشاء المحطة النووية من الجيل الثالث لن يستغرق أكثر من 48 شهراً بفضل التقدم الذى يشهده العالم فى تكنولوجيا إنشاء المحطات النووية. وفيما يتعلق بإمكانية تنفيذ المشروع النووى بالأمر المباشر، أوضح رئيس معلومات الهيئة أن الأمر المباشر يوفر كثيرا من الوقت إلا أنه يوقعنا فى شرك احتكار التقنيات. وكانت القوات المسلحة نجحت فى استلام أرض الضبعة فى احتفالية كبرى منذ أسابيع.

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