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«النور»: «الإخوان» تنظيم منحرف.. و«الحرية والعدالة» يرد: حزب يتبع أمن الدولة

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«النور»: «الإخوان» تنظيم منحرف.. و«الحرية والعدالة» يرد: حزب يتبع أمن الدولة «النور»: «الإخوان» تنظيم منحرف.. و«الحرية والعدالة» يرد: حزب يتبع أمن الدولة

كتب : سعيد حجازى السبت 19-10-2013 08:45

واصل حزب النور هجومه على تنظيم الإخوان، ووصفه بأنه تنظيم معقد يفرض على أتباعه نمطاً تربوياً منحرفاً ينتهى إلى فكر مشوه، وأن قياداته تطلق تصريحات لا يمكن أن تصدر عن شخص سليم عقلياً، الأمر الذى ردت عليه قيادات بـ«التنظيم» باتهام قيادات الحزب السلفى بأنهم يعملون لصالح «أمن الدولة». وقال أحمد الشحات، القيادى بالدعوة السلفية وحزب النور: إن «الإخوان» تنظيم معقد يفرض على أتباعه نمطاً تربوياً منحرفاً يؤدى فى النهاية إلى إخراج عقليات مشوهة التفكير والتصرف، فتبدو وكأنها شخصيات كرتونية تعيش فى الخيال وتحلم بالسراب وتصدق الأوهام حتى لو كانت كبيرة السن أو المقام. وأضاف، فى بيان أمس: «هناك بعض التصريحات التى تخرج عن قيادات التنظيم تدل على ذلك، ومنها عبارة (يستحيل فض اعتصام رابعة بالقوة؛ لأن الملائكة تحرسه)، و(مرسى سيعود للحكم فى يوم 10 رمضان ثم 17 رمضان ثم 27 رمضان ثم فى عيد الفطر)، و(يوم 30 يونيو انتهى والخونة والعملاء الآن يغادرون المقرات ويتوجهون للمطارات)، التى رددها عاصم عبدالماجد، القيادى بالجماعة الإسلامية». وتابع «الشحات»: «وأيضاً دعاء صبحى صالح (اللهم أمتنى على الإخوان والحمد لله على نعمة الإخوان)، وما ادعاه أحدهم بأنه رأى النبى فى المنام يقدم مرسى ليؤم الناس فى الصلاة، كما قالوا على منصة رابعة (إن السيسى يحزم أمتعته ويستعد للهرب من المطار)». من جانبه، طالب الدكتور باسم عبدرب الرسول، القيادى بـ«النور»، شباب الإسلاميين بعدم الالتزام بما يصدر من تصريحات لقيادات «الإخوان»، خصوصاً ما يتعلق بالنزول فى مسيرات أو مليونيات. فى المقابل، اتهم محمد السيسى، عضو اللجنة القانونية بحزب الحرية والعدالة، قيادات حزب النور بالعمل لصالح جهات سيادية وأمن الدولة، مضيفاً: «غفر الله لهم؛ فنحن لا نسب ولا نشتم، ونمارس عملاً سياسياً، وأقول لـ(الشحات): اتق الله، فنحن لا نأخذ تعليمات من أمن الدولة أو جهات سيادية، وليس لنا مغنم سياسى أو وزارى، فنسعى لتطبيق شرع الله، وجهادنا سياسى، وكل واحد له طريق».

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