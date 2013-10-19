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ننشر أهم الأخبار المتوقعة اليوم السبت

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ننشر أهم الأخبار المتوقعة اليوم السبت ننشر أهم الأخبار المتوقعة اليوم السبت

القاهرة..يبدأ العام الدراسى الجديد بكليات جامعة الأزهر بالقاهرة والمحافظات للبنين والبنات، وناشدت الجامعة طلابها الالتفات إلى تلقى دروس العلم والجدية، بعيدا عن الصراعات السياسية والحزبية، حتى لا تلجأ إدارة الجامعة إلى تعليق الدراسة.

الجزائر..يفتتح رئيس مجلس الأمة الجزائرى عبد القادر بن صالح، ممثلا عن الرئيس عبدالعزيز بوتفليقة، "كنيسة القديس أوجيستين" فى عنابة، بعد الانتهاء من أعمال ترميمها والتى استمرت 32 شهرا، والتى تعد أحد المعالم الهامة المقامة على هضبة تطل على آثار مدينة عنابة القديمة (بونة).

فيينا..تنظم هيئة الإغاثة الإنسانية فى النمسا حفلا خيريا للاحتفال بعيد الأضحى المبارك، يحييها الفنان المصرى حمزة نمرة لإدخال البهجة والسرور على أبناء الجالية الإسلامية المقيمة فى النمسا، والتضامن مع أبناء الشعب السورى، ومساعدة الأيتام والفقراء فى وبعض الدول العربية، وذلك من خلال جمع التبرعات الخيرية خلال فقرات الحفل المختلفة.

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