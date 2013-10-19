الأرصاد: طقس اليوم خريفى معتدل نهارا مائل للبرودة ليلا

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود اليوم السبت، طقس خريفى معتدل الحرارة شمالا حتى القاهرة، وشمال الصعيد مائل للحرارة على جنوب سيناء، وأقصى جنوب الصعيد نهار مائل للبرودة ليلا.

وتقل الرؤية فى الشبورة المائية صباحا والشوائب العالقة نهارا على مناطق من الوجه البحرى والقاهرة ومدن القناة، وتظهر السحب المنخفضة والمتوسطة شمالا، والرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة تنشط على خليج السويس والبحر الأحمر، وتؤدى إلى اضطراب الملاحة البحرية هناك.

وبالنسبة لحالة البحرين المتوسط والأحمر، فيتوقع أن تكون معتدلة إلى مضطربة، وارتفاع الموج من مترين إلى ثلاثة أمتار، والرياح شمالية غربية.