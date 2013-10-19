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280 مليون جنيه لـ6 محطات رى جديدة بمحافظات الوجهين القبلى والبحرى

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280 مليون جنيه لـ6 محطات رى جديدة بمحافظات الوجهين القبلى والبحرى 280 مليون جنيه لـ6 محطات رى جديدة بمحافظات الوجهين القبلى والبحرى

أكد الدكتور محمد عبد المطلب وزير الموارد المائية والرى، أنه تم الاتفاق مع مصلحة الميكانيكا والكهرباء على ضرورة الإسراع بتنفيذ المرحلة الجديدة من الخطة القومية الخاصة بالإحلال، والتجديد لمحطاتها على أن يتم البدء فى 10 محطات للرى والصرف بمختلف المحافظات، لتحسين مياه الرى بمساحة تصل إلى 350 ألف فدان بمحافظات الدلتا والصعيد وسيناء، موضحا أن الوزارة مستعدة بمحطاتها لتوفير الاحتياجات المائية لكافة الأراضى المستصلحة، والمقننة أوضاعها بالتنسيق مع وزارة الزراعة.

وأضاف وزير الرى أن عمليات الإحلال والتجديد للمحطات الـ10 تتم من خلال قرض مقدم من البنك الألمانى للإنشاء والتعمير، حيث يتضمن إنشاء محطات بالاتفاق معهم فى فارسكور الجديدة "دمياط"، ومحطة بقسطل وقرطة فى كوم أمبو بأسوان ومحطة الخيام فى نجع حمادى بمحافظة قنا، وتستهدف المحطات الثلاثة تحسين الرى فى مساحة 150 ألف فدان.

مشيرا إلى أنه يجرى حاليا تنفيذ مشروعات جديدة لتجديد محطة مريوط 2 فى غرب الدلتا بتكلفة 100 مليون جنيه، ولتحسين الرى فى مساحة 84 ألف فدان فى هذه المناطق، وتقضى كذلك على مشاكل نقص الرى فى مناطق مريوط والنوبارية ووادى النطرون.

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