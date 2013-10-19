مقتل 4 أشخاص فى قصف بحى "باب توما" بدمشق

ذكر خبر على موقع (دام برس) الإلكترونى المعروف بقربه من النظام السورى، أن 4 أشخاص لقوا مصرعهم، بينما أُصيب عدد كبير، جراء سقوط قذيفة هاون على حى باب توما الذى يقطنه المسيحيون بكثافة، مشيرا إلى أن القذيفة ألحقت أضرارا مادية كبيرة بالمنطقة.

وأضاف الخبر، أن هناك قذائف هاون أخرى استهدفت منطقة جرمانا جنوب العاصمة دمشق، تسببت هى الأخرى فى إلحاق خسائر مادية كبيرة بها.

وعلى جانب آخر ذكرت لجان التنسيق المحلية السورية، فى بيان لها، أن المعارضين المسلحين، أطلقوا صواريخ من طراز (غراد) باتجاه القصر الجمهورى والمنطقة الـ86 بحى (المزة) بالعاصمة.

ولفت البيان إلى أن مناطق المعضمية واليرموك وبرزه، تعرضت هى الأخرى لهجمات مكثفة من قبل قوات النظام،، مشيرا إلى وقوع اشتباكات عنيفة وضارية بين قوات الجيشين الحر والنظامى، فى ريف القابون وجوبار وزمالكه.