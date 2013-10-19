تعرف على القيمة الغذائية لطبق السلطة

طبق السلطة لا غنى عنه على أى مائدة مصرية نظرا لأهميته الشديدة، وقيمته الغذائية العالية، التى تمد الفرد بالعديد من العناصر الغذائية المهمة لجسمه كما يوضح دكتور على بدر إستشارى التغذية والسمنة قائلا السلطة بما تحتويه من العديد من العناصر الغذائية، تحتوى على كميات هائلة من الفيتامينات فالطماطم، التى تعد عنصرا أساسيا فى طبق السلطة تكون غنية بالأملاح المعدنية، التى تقاوم عسر الهضم والحموضة وتقاوم التهاب المفاصل وتكافح الإمساك، وتفيد مرضى القلب وارتفاع ضغط الدم، أما البصل فيعمل على تحديد نسبة السكر بالدم، ويكافح الالتهابات العظمية ويساعد فى طرد البلغم، وعلاج حالات التسمم الدموى.

أما الخس فهو غنى بحمض الفوليك، ويعمل كمهدئ ومسكن ومدر للبول وغنى بفيتامين ((a ويقى من سرطان القولون، أما الخيار فهو يحتوى على مواد قلوية تساعد فى تحقيق التوازن الحمضى، وهو غنى بمواد طبيعية تمنع تكون الحصوات البولية، وهو مفيد لهؤلاء الأشخاص المصابين بأمراض المسالك البولية، ويحتوى على فيتامين سى وقد يلجأ الأشخاص الذين يعانون من مشاكل غذائية لتناوله مع الجزر، لأنه يعطى شعورا بالشبع، بجانب ذلك فإن الخيار يساعد فى علاج أمراض النقرس وبالتالى يساعد الجسم فى التغلب على العديد من المشاكل الصحية، ويتضح من السابق، أن طبق السلطة بما يحتويه من مواد غذائية مختلفة عالى القيمة الغذائية، التى تمنح الجسم العديد من الفوائد الصحية.