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البلهارسيا إحدى مسببات الإصابة بسرطان القولون

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البلهارسيا إحدى مسببات الإصابة بسرطان القولون البلهارسيا إحدى مسببات الإصابة بسرطان القولون

سرطان القولون هو أحد أنواع السرطانات المنتشرة فى ، ويعد هو ثالث أكثر أنواع الأورام انتشارا على مستوى العالم.

أما عن مسببات أورام القولون أشار د. شريف نبيل أخصائى الجراحة العامة وجراحة المناظير والسمنة بمستشفى مصر للطيران.
> فإن التهابات القولون التقرحية (COLITIS ULCERATIVE) أحد هذه الأسباب بالإضافة إلى نتوءات القولون أو المستقيم، أما الأسباب الجينية والوراثية فهى تلعب دورا فى الإصابة بهذا المرض، وقد يكون لمرض البلهارسيا دورا محدودا فى الإصابة بأورام القولون، ولا يجب أن نغفل إن هناك أنواعا من الأسمدة والمبيدات التى قد تزيد من نسبة التعرض لأورام القولون.

وأشار شريف إلى أن المريض قد لا يشكو فى البداية من أية أعراض، ولكن إذا بدأت فى الظهور فيشكو من نزيف شرجى بكمية كبيرة أو قليلة، إمساك مزمن، وقد يكون هناك إسهال وإمساك بالتبادل، أنيميا ونقصان فى الوزن.

فى مصر غالبا ما تكون الأنيميا أو فقر الدم هى أول الأعراض، وتكثر فى مصر الإصابة فى الجزء الأيمن من القولون عن الأيسر، وتزيد الإصابة فى العقدين الرابع والخامس.

بالطبع يجب استشارة الطبيب، والخضوع لبعض الفحوصات أهمها منظار القولون وعمل دلالات الأورام وهو تحليل دم.
> أكد شريف أنه لا يمكن منع حدوث الأورام، ولكن يمكن تجنب بعض المسببات والتى تزيد نسبة الإصابة بالورم، ولذلك يفضل التقليل من تناول اللحوم الحمراء والدهون وزيادة الألياف فى الطعام، وزيادة تناول الخضراوات والفاكهة، التوقف تماما عن التدخين، والحرص على عدم الزيادة الكبيرة فى الوزن، تناول الأسبرين بصورة منتظمة، وجد أنه يقلل من فرص الإصابة بالأورام.
> بالطبع عند اكتشاف الأورام تكون الجراحة هى الحل فى معظم الحالات، ويمكن عملها بالمنظار الجراحى.

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مصر 365

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