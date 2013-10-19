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"الصحب والآل": الشيعة تستغل الطرق الصوفية لنشر مذهبها

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"الصحب والآل": الشيعة تستغل الطرق الصوفية لنشر مذهبها "الصحب والآل": الشيعة تستغل الطرق الصوفية لنشر مذهبها

قال وليد إسماعيل، رئيس "ائتلاف المسلمين للدفاع عن الصحب والآل"، إن الشيعة تستغل الطرق الصوفية لنشر المذهب الشيعى فى .

وأضاف "إسماعيل" فى بيان أمس الجمعة: "تم رصد بعض القيادات الشيعية تسعى لإقامة مشاريع فى أسوان، كما أن هناك تحركات غريبة تحدث فى أسوان، وبالأخص وسط الطريقة الصوفية الجعفرية هناك"، محذرا مما أسماه تنامى التشيع فى أسوان وخصوصا بما تم رصده من بناء مسجد وحسينية فى أسوان وإبلاغ السلطات الأمنية بذلك.

وأكد إسماعيل أنه يوجد هناك نشاطات شيعية ملحوظة عن طريق استغلال بعض الجمعيات الخيرية بأسوان، مطالبا السلطات والجهات المعنية الاهتمام بهذا الشأن وعدم إهماله.

وفى السياق ذاته قال "إسماعيل" بأن هناك قيادى شيعى كبير ترك ليكتب مذكراته خلال الأيام القادمة، مشيرا إلى أنه لم يكشف اسم هذا القيادى حتى لا يتعرض للخطر.

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