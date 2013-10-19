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النفط يرتفع مع انخفاض الدولار وتسارع النمو الصيني

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النفط يرتفع مع انخفاض الدولار وتسارع النمو الصيني النفط يرتفع مع انخفاض الدولار وتسارع النمو الصيني

كتب : رويترز الجمعة 18-10-2013 21:46

ارتفعت العقود الآجلة للنفط، اليوم، بفضل انخفاض الدولار وبيانات النمو الاقتصادي للصين في الربع الثالث التي جاءت موافقة للتوقعات.

وارتفع خام برنت 43 سنتًا إلى 109.54 دولار للبرميل بحلول الساعة 1627 بتوقيت جرينتش.

وزاد الخام الأمريكي 21 سنتًا إلى 100.88 دولار للبرميل.

وأشار محللون إلى حصول النفط على دعم من ضعف الدولار الأمريكي الذي يجري تداوله عند أدنى مستوى في ثمانية أشهر ونصف مقابل سلة عملات، فضلاً عن بيانات تظهر نمو الاقتصاد الصيني ثاني أكبر في العالم بنسبة 7.8% في الفترة بين يوليو وسبتمبر وهي أسرع وتيرة هذا العام.

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