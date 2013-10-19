كاميرا FilGoal.com ترصد كيف أشعل المذيع الداخلي لملعب بابا يارا حماس الغانيين

أمير عبد الحليم من كوماسي .. برعاية فودافون راعي الكرة المصرية

لعبت الجماهير الغانية التي حضرت مواجهة مصر على ملعب بابا يارا في كوماسي دورا كبيرا في النتيجة الكبيرة التي حققها النجوم السوداء.

وحققت غانا نتيجة تاريخية بالفوز على مصر 6-1 في ذهاب المرحلة النهائية من تصفيات مونديال 2014 يوم الثلاثاء الماضي.

ويحتاج الفراعنة للفوز بخمسة أهداف نظيفة من أجل خطف بطاقة التأهل.

وترصد عدسة FilGoal.com كيف أشعل المذيع الداخلي للملعب حماس الجماهير لتشجيع النجوم السوداء قبل بدء المباراة وأثناء دخول الفريق المصري أرض الملعب.

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