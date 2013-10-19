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كاميرا FilGoal.com ترصد احتفالات منتخب غانا وحسرة عمرو زكي

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كاميرا FilGoal.com ترصد احتفالات منتخب غانا وحسرة عمرو زكي كاميرا FilGoal.com ترصد احتفالات منتخب غانا وحسرة عمرو زكي

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ظهرت على عمرو زكي مهاجم منتخب ملامح الحزن والصدمة وهو يتابع احتفالات الغاني مع جماهيره بالفوز الكبير الذي حققه على الفراعنة.

وغادر لاعبو منتخب مصر ملعب بابا يارا الذي شهد خسارته 6-1 من غانا في تصفيات كأس العالم فور نهاية المباراة، باستثناء عمرو زكي.

وتوجه اللاعبون إلى غرفة تبديل الملابس، بينما ظل زكي يتابع احتفالات الغانيين حتى توجه له الحكم الرابع طالبا منه مغادرة أرضية الملعب.

وبات المنتخب المصري في حاجة للفوز بفارق خمسة أهداف في مباراة الإياب المقرر إقامتها 19 نوفمبر الجاري.

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