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الاتحاد الإفريقى يعتزم اتخاذ إجراءات ضد الحركات الرافضة للسلام بدارفور

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الاتحاد الإفريقى يعتزم اتخاذ إجراءات ضد الحركات الرافضة للسلام بدارفور الاتحاد الإفريقى يعتزم اتخاذ إجراءات ضد الحركات الرافضة للسلام بدارفور

أعلن مجلس السلم والأمن الإفريقى، عن عزمه اتخاذ إجراءات ضد الحركات المتمردة التى رفضت الانضمام لعملية السلام فى دارفور، ورفع توصية لمجلس الأمن الدولى لاتخاذ إجراءات مماثلة ضد هذه الحركات التى تعرقل مساعى السلام فى دارفور.

وجدد المجلس، فى بيان أصدره أمس الجمعة وفقا لوكالة السودان للأنباء-، دعوته لهذه الحركات للانضمام لعملية السلام دون إبطاء ودون شروط مسبقة، وحذر من أن عملية المفاوضات لن تظل مفتوحة إلى أجل غير مسمى.

وأبدى المجلس، قلقه مما تشهده دارفور من مواجهات قبلية وهجمات متكررة على قوات "اليوناميد"، ودعا السودانية للقبض على الجناة الذين دبروا هذه الهجمات وتقديمهم للعدالة.

كما عبر المجلس، عن رضائه عن الخطوات التى تمت لتطبيق اتفاقية الدوحة للسلام فى دارفور، لاسيما مجموعة مشاريع التنمية وإعادة الإعمار، داعيا جميع الأطراف لمضاعفة جهودها لتحقيق مستحقات السلام وتطلعات السكان المحليين.

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مصر 365

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