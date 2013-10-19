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التلفزيون السوري يعرض لقطات لتفكيك المفتشين تجهيزات للأسلحة الكيميائية

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التلفزيون السوري يعرض لقطات لتفكيك المفتشين تجهيزات للأسلحة الكيميائية التلفزيون السوري يعرض لقطات لتفكيك المفتشين تجهيزات للأسلحة الكيميائية

كتب : ا ف ب منذ 13 دقيقة

بث التلفزيون الرسمي السوري في نشرته ليل الجمعة، لقطات تظهر قيام مفتشي البعثة المشتركة لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية والأمم المتحدة بتفكيك وإتلاف تجهيزات في مواقع لإنتاج هذه الأسلحة وتخزينها.

ويظهر التقرير وهو بعنوان "سوريا تواصل تعاونها مع الفريق الأممي الخاص بالسلاح الكيمائي والفريق يزور مناطق عدة"، تفكيك بعض اللوحات الإلكترونية وقصها بآلات حادة، وقيام جرافة بتحطيم خزانات فضية اللون متوسطة الحجم وسحقها.

كما يظهر في اللقطات التي لم يحدد تاريخها أو مكان تصويرها، عددا من المفتشين وهم يجولون في مواقع الأسلحة الكيميائية، وقد وضع بعضهم على رأسه خوذات واقية وارتدوا أقنعة واقية من الغازات السامة وقفازات.

وفي التقرير البالغة مدته دقيقتان و21 ثانية، يقوم عدد من المفتشين بوضع إشارات لاصقة على بعض التجهيزات، والتقاط صور للمواقع وتدوين ملاحظات، وتفحص خزانات متفاوتة الحجم. وظهر عدد من المفتشين وهم يتفحصون تجهيزات أسمنتية وحديدية في ما يبدو أنه حظيرة واسعة ذات سقف نصف دائري.

وقال قارئ التقرير أن الفريق "زار مواقع جديدة في سوريا واطلع على محتوياتها وقام بتفكيك بعضها وأشرف على تدمير معدات تستخدم في تركيبها وتصنيعها".

وهي المرة الثانية يبث التلفزيون السوري شريطا لعمل البعثة المشتركة بعد تقرير اول في الثامن من أكتوبر، وذلك بعد أسبوع من بدء هذا الفريق مهمته.

وأعلنت منظمة حظر الأسلحة الكيميائية التي تتخذ من لاهاي مقرا، أمس، أن البعثة المشتركة تحققت من 14 موقعا للإنتاج والتخزين، من أصل 20 موقعا قدمت دمشق لائحة بها.

وتأتي مهمة البعثة المشتركة تطبيقا لقرار الأمم المتحدة الذي صدر في 27 سبتمبر بعد هجوم بالأسلحة الكيميائية قرب دمشق في 21 أغسطس، اتهمت الدول الغربية والمعارضة السورية نظام الرئيس بشار الأسد بالوقوف خلفه، ولوحت واشنطن بتوجيه ضربة عسكرية ضد النظام ردا عليه.

وصدر القرار بعد اتفاق روسي-أمريكي نص على تدمير السلاح الكيميائي السوري بحلو منتصف العام 2014.

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