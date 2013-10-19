رئيس "المركزى للتعمير" يبحث مع إبراهيم محلب شروط الإسكان الاجتماعى

أكد اللواء محمد ناصر حسين، رئيس الجهاز المركزى للتعمير، أنه من المقرر أن يلتقى وزير الإسكان المهندس إبراهيم محلب، الأحد المقبل، لعرض ما توصلت إليه لجنة شروط حجز الوحدات السكنية فى مشروع الإسكان الاجتماعى، مضيفاً أنه تم وضع عدد من البدائل والشروط، تمهيداً لمناقشة هذه الشروط فى حوار مجتمعى قبل تطبيقها.

وفيما يتعلق بشرط السن، أكد حسين فى تصريحات لـ"اليوم السابع" أنه لم يتم تحديد السن حتى الآن، ومن المقرر أن تنتهى الوزارة من هذه الشروط خلال أيام، موضحاً أن الوزارة تستهدف الانتهاء من تنفيذ 14 ألف وحدة بنهاية العام المالى الجارى، على أن يتم الانتهاء من المرحلة الأولى بالمشروع بالكامل خلال 18 شهرا.

وأشار إلى أنه من المقرر أن يتم فرز المتقدمين للمشروع منذ الإعلان عنه فى مطلع 2011، والبالغ عددهم 6 ملايين مواطن.