أخبار عاجلة

التعادل يحسم قمة «البريميرليج» بين أرسنال ومانشستر سيتي -
ريال مدريد يعزز صدارته لـ«الليجا» بثلاثية في شباك ألافيس -
أياكس يفوز على فينورد بثنائية ويقترب من صدارة الدوري الهولندي -
روشتة الشيخ خالد الجندى لمواجهة التحرش: حجب المواقع الإباحية -
لعلهم يفقهون - حلقة الأحد 2-4-2017 مع الشيخ خالد الجندي حلقة عن "التحرش" مع أستاذ الطب النفسي -
الشيخ خالد الجندى: بعض المتسترين بالدين أكثر ناس بتشتم بألفاظ جنسية -
الأخبار - موجز أخبار الثالثة عصراً لأهم وآخر الأخبار مع دينا عصمت- الأحد 2-4-2017 -
إلغاء مشروط للفائدة على قروض شباب المزارع السمكية بالإسماعيلية -
د. عبدالناصر عمر: لابد من إعادة النظر في منظومة الأخلاق فى مصر -
الأخبار - ناجي مطش : الإدارة الأمريكية الآن في مأزق وهي تحتاج لسند في الشرق الأوسط -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. مصر 365

رئيس "المركزى للتعمير" يبحث مع إبراهيم محلب شروط الإسكان الاجتماعى

Google+ Print
رئيس "المركزى للتعمير" يبحث مع إبراهيم محلب شروط الإسكان الاجتماعى رئيس "المركزى للتعمير" يبحث مع إبراهيم محلب شروط الإسكان الاجتماعى

أكد اللواء محمد ناصر حسين، رئيس الجهاز المركزى للتعمير، أنه من المقرر أن يلتقى وزير الإسكان المهندس إبراهيم محلب، الأحد المقبل، لعرض ما توصلت إليه لجنة شروط حجز الوحدات السكنية فى مشروع الإسكان الاجتماعى، مضيفاً أنه تم وضع عدد من البدائل والشروط، تمهيداً لمناقشة هذه الشروط فى حوار مجتمعى قبل تطبيقها.

وفيما يتعلق بشرط السن، أكد حسين فى تصريحات لـ"اليوم السابع" أنه لم يتم تحديد السن حتى الآن، ومن المقرر أن تنتهى الوزارة من هذه الشروط خلال أيام، موضحاً أن الوزارة تستهدف الانتهاء من تنفيذ 14 ألف وحدة بنهاية العام المالى الجارى، على أن يتم الانتهاء من المرحلة الأولى بالمشروع بالكامل خلال 18 شهرا.

وأشار إلى أنه من المقرر أن يتم فرز المتقدمين للمشروع منذ الإعلان عنه فى مطلع 2011، والبالغ عددهم 6 ملايين مواطن.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365