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الاتفاق بين وزارة الشباب وإحدى الشركات لتدريب 7 آلاف شاب

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الاتفاق بين وزارة الشباب وإحدى الشركات لتدريب 7 آلاف شاب الاتفاق بين وزارة الشباب وإحدى الشركات لتدريب 7 آلاف شاب

اتفقت وزارة الشباب وإحدى الشركات الرائدة فى مجال ريادة الأعمال على تدريب 7 آلاف من الشباب والنشء من سن 13 إلى 30 سنة لرفع الكفاءة لديهم فى مجال تكنولوجيا المعلومات وريادة الأعمال من خلال تدريب 400 مدرب من العاملين بوزارة الشباب والهيئات التابعة لها فى مختلف المحافظات للتواصل مع الشباب لتدريبهم على ريادة الأعمال باستخدام التكنولوجيا الحديثة.

وأوضح المهندس خالد عبد العزيز وزير الشباب أن البرنامج التدريبى يتم تنفيذه فى شكل مسابقة على 4 مراحل، مدة كل مرحلة 3 شهور، وتشمل المرحلة الأولى محافظات (القاهرة -الإسكندرية – الدقهلية – أسوان – الأقصر – قنا – الفيوم) والتى يتم تنفيذ البرنامج للمدربين بها خلال الفترة من 20 حتى 24 أكتوبر الجارى.

وأضاف عبد العزيز أن المدربين يقومون بعد اجتياز البرنامج بتدريب عدد 500 متدرب على الأقل بالمحافظة خلال فترة المسابقة، وذلك للفوز بإحدى الجوائز المقدمة من شركة أنتل لأفضل مدرب ومدربة، وذلك بالإضافة إلى حصول كل متدرب يقوم بتدريب 40 شابا بنهاية البرنامج على شهادة مدرب معتمد من شركة أنتل مصر ووزارة الشباب، كما تقدم الشركة بنهاية البرنامج جوائز لأفضل مركز شباب وأفضل محافظة ومنسق تدريب على مستوى المحافظات.

جدير بالذكر أن البرنامج يستهدف تعليم المفاهيم الأساسية لريادة الأعمال وعملية تنظيم المشاريع، وكيفية استخدام التكنولوجيا لتعزيز فكرة العمل وتنفيذ الأنشطة التى تشمل تطوير فكرة العمل وأبحاث السوق والتخطيط المالى والتسويق والعمليات التجارية.

وذلك فى إطار دور وزارة الشباب فى توفير فرص النمو المتكامل للشباب والنهوض بالمستوى الاقتصادى لديهم.

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مصر 365

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