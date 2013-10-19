المرشدين السياحيين الروسية: ارتفاع سعر تأشيرة دخول مصر فبراير القادم

أكدت"آنا بودجودرنايا" الرئيسة التنفيذية لشركة المرشدين السياحيين "PEGAS TOURISTIK" الروسية أن الزيادة فى رسوم التأشيرة المصرية لن ترتفع فى شهر نوفمبر 2013 كما كان مخطط لها، ولكنها سترتفع فى شهر فبراير عام 2014.

وذكرت "بودجودرنايا" لوكالة "انتر فاكس" الروسية للأنباء "أذكر أنه فى شهر مايو عام 2013، تلقى بعض منظمى الرحلات السياحية معلومات تفيد بأن السلطات فى مصر فى الفترة من 1 نوفمبر، ستزيد من حجم رسوم طلب التأشيرة من 15 دولارا إلى 25 دولارا ولكن هذه المعلومات غيرة صحيحة والتأشيرة ستزيد من بداية شهر فبراير عام 2014".