أنباء عن تعيين أشرف هيكل أمينا عاما لـ"القومى لرعاية أسرالشهدء"

ترددت أنباء عن تعيين المستشار أشرف هيكل، مستشار المجلس القومى لرعاية أسر الشهداء السابق، أميناً عاماً للمجلس بدلا من خالد بدوى الأمين العام الحالى والمنتمى لجماعة الإخوان المحظورة.

وكان عدد من مصابى الثورة قد قاموا بجمع توقيعات كل مصابى الثورة وأسر الشهداء، وذلك لترشيح المستشار أشرف هيكل أمينا عاما لمجلسهم بدلا من خالد بدوى الأمين العام الحالى والمنتمى لجامعة الإخوان المسلمين.

وأكد أحد المصابين أنهم جمعوا 2500 توقيع من محافظتى القاهرة والجيزة وجارى استكمال جمع التوقيعات من باقى المحافظات، مؤكدا أنهم يستهدفون الـ6 آلاف توقيع وذلك لتقديمهم للدكتور حازم الببلاوى رئيس الوزراء من أجل تعيين المستشار أشرف هيكل رئيسا لمجلسهم.