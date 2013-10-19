محافظ البحر الأحمر يطلق مبادرة تآخى مع سلوفانيا لتنشيط السياحة

نظمت غرفة شركات السياحة بالبحر الأحمر بالتعاون مع ديوان عام المحافظة، مساء أمس الجمعة، مؤتمراً صحفياً يضم إعلاميين، ومديرى ووكلاء شركات سياحية من دولة سلوفانيا، بحضور وزير الطيران المدنى المهندس عبد العزيز فاضل ومحافظ البحر الأحمر اللواء أحمد عبد الله، والسفيرة هبة سيدهم سفيرة مصر فى سلوفانيا، اللواء أحمد عبد التواب مساعد مدير الأمن، عقد المؤتمر بفندق كريستال جنوب الغردقة.

وأطلق محافظ البحر الأحمر، أثناء حديثه بالمؤتمر "مبادرة تآخى" بين مدينة الغردقة وسلوفانيا، بهدف تنشيط السياحة المصرية، مؤكدًا عقب أطلاق المبادرة أننا نتمنى توقيع اتفاقية بين الشعب المصرى ونظيرة السلوفانى.

ومن جانبها، أكدت هبة سيدهم سفيرة مصر فى دولة سلوفينيا، أثناء حديثها بالمؤتمر، أن مصر عادت من جديد تستقبل السائحين، مضيفة أن مصر الأولى على العالم فى ترتيب المقاصد السياحية.

وطالبت سفيرة مصر بسلوفانيا، بتكاتف الجميع كى تمر مصر من المرحلة السيئة إلى ما هو أفضل، وذلك بتجميع قوة وحماس شعبها، فى كافة المجالات ومن ضمنها مجال السياحة.