بالصور.. مركز حماية يرصد معاناة سكان العقار المنهار بنجع حمادى

قال بركات الضمرانى، مسئول مركز "حماية" لدعم المدافعين عن حقوق الإنسان، إن المركز تلقى العديد من الشكاوى من بعض المتضررين من سكان العمارة المنهارة بمدينة نجع حمادى يوم 25/9 الماضى، ناتجة من قيام مالك الأرض المجاورة بعمل خوازيق على مسافة 6 أمتار مما أدى إلى انهيار العمارة التى تتكون من 5 طوابق بشارع عمر مكرم.

وأضاف "الضمرانى" أنهم تقدموا بشكوى مسبقة إلى كل من محافظ قنا واللواء رئيس الوحدة المحلية لمدينه ومركز نجع حمادى والسيد المهندس مدير الإدارة الهندسية بنجع حمادى ضد مالك قطعه الأرض المجاورة لهم، والذى يقوم بحفر أساسات دون مراعاة العقارات المجاورة مما أدى إلى حدوث تشققات بالعقار وكذلك حدوث "ترييح" بالمبانى مما أدى إلى حدوث أضرار بالغه دون أن يتخذ المالك إجراءات التراخيص والحيطة.

وطالب السكان فى شكواهم عمل معاينة من اللجنة الهندسية للعقار والعقار المزمع الحفر فيه، وكان هذا فى 17/6/2013، ومع هذا لم يتم إيقاف العمل بصوره نهائيه إلا أنه وبعد توقف الحفر لأيام قام المالك بمعاودة الحفر والخوازيق إلى أن انهار العقار فى 25/9 الماضى.

وناشد "الضمرانى" محافظ قنا بضرورة التحقيق فى تلك المأساة التى تعتبر نكبة بكل المقاييس والعمل على تدبير مساكن بديله للسكان المشردين حاليا عند ذويهم والتعامل مع تلك المأساة بصورة تليق ومصر بعد ثوره مع عرض لنتائج التحقيقات على الرأى العام ومحاسبه من تثبت إدانته.