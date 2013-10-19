مسالخ أمانة الرياض تسجل رقماً قياسياً في أعداد ذبح الأضاحي

حققت الخطة التشغيلية التي أعدتها أمانة منطقة الرياض لتشغيل المسالخ خلال عيد الأضحى المبارك نجاحاً كبيراً من خلال أعداد الأضاحي التي تم ذبحها في مسالخ الأمانة إضافة إلى الخدمات والإمكانات التي وفرتها أمانة الرياض لخدمة المستفيدين من المسالخ.

وخلال أيام الذبح الثلاثة سجلت الأرقام الإحصائية لعدد الاضاحي 73727 ثلاثة وسبعين ألفا وسبعمائة وسبعة وعشرين أضحية منها 73489 أضحية من الغنم و92 جملاً و146 من البقر.

وأوضح مدير عام صحة البيئة بأمانة منطقة الرياض المهندس محمد مؤمن إسماعيل أنه وبناء على توجيهات أمين منطقة الرياض المهندس عبدالله المقبل تم توظيف كافة الخدمات والإمكانات البشرية والآلية وخدمات النظافة لخدمة المستفيدين من المسالخ في مدينة الرياض.

وأشار إلى ان كافة المسالخ عملت خلال العيد بكافة إمكانيتها وهو الأمر الذي انعكس إيجاباً على الوصول إلى العدد الأكبر في كمية الأضاحي في مسالخ الأمانة.