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مستشفيات حائل «تُعايد» المرضى بالورود والهدايا

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مستشفيات حائل «تُعايد» المرضى بالورود والهدايا مستشفيات حائل «تُعايد» المرضى بالورود والهدايا

حائل – خالد العميم

    زار مدير مستشفى الملك خالد بحائل الدكتور فواز بن فهد الراشد وعدد من موظفي المستشفى، المرضى المنومين لتهنئتهم بعيد الاضحى المبارك وتقديم هدايا العيد التي شملت بعض الألعاب المتنوعة للأطفال والحلوى والورود. وقال الدكتور الراشد أن هذه الزيارة تهدف لرسم البسمة على شفاه المرضى ومعايدتهم وتخفيف معاناتهم المرضية والاطمئنان عليهم. وفي السياق ذاته، زار مدير مستشفى حائل العام الدكتور محمد بن حمدان الشمري المرضى المنومين في المستشفى، وهنأهم بعيد الأضحى المبارك، متمنياً لهم الشفاء العاجل. وأكد الدكتور الشمري أن معايدة المرضى لها أثر كبير في نفوسهم، إلى جانب تلمس متطلباتهم لتقديم الخدمات الصحية بصورة ترضيهم.


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