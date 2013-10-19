المفتي يشيد بنجاح الخطة التنظيمية للحـج ويشكـر خـادم الحـرمين

أثنى سماحة المفتي العام للمملكة رئيس هيئة كبار العلماء وإدارة البحوث العلمية والإفتاء الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله آل الشيخ على النجاح الكبير لموسم حج هذا العام. وقال في تصريح له "لقد منَّ الله تعالى علينا في هذه السنة بنجاح الخطة التنظيمية فكانت غاية في التنظيم والإتقان ما يسَّر ولله الحمد للحجاج أداء مناسكهم بطمأنينة وسكينة دون أن يكدر ذلك شيء، ومن حق حكومتنا الرشيدة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله - علينا وعلى جميع المسلمين أن نشكر بعد الله تعالى هذه الجهود الكبيرة التي تبذل في سبيل تيسير هذه الشعيرة العظيمة، التي ما زالت مشاريعها مستمرة وعلى مدار الساعة كما يحصل الآن في التوسعة العظيمة للحرم المكي وكذلك توسعة الحرم المدني". وسأل سماحته الله تعالى في ختام تصريحه أن يجزي خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين وسمو النائب الثاني خير الجزاء على هذا الاهتمام الذي هو محل اعتزاز لهذا الوطن ولهذه الأمة.