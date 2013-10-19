مفاوض شيعي يطالب بإطلاق متهمين بخطف الطيارين التركيين

كتب : أ ش أ الجمعة 18-10-2013 23:40

أكد الشيخ عباس زغيب، المكلف من المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى بمتابعة ملف المختطفين اللبنانيين في أعزاز السورية، ضرورة إطلاق سراح حسن ومحمد صالح (قريبين لأحد المختطفين) المتهمين باختطاف الطيارين التركيين قرب مطار بيروت.

ودعا زغيب - في تصريح صحفي اليوم عقب الأنباء عن إطلاق مختطفي أعزاز- القضاء اللبناني إلى أن يعمل بنزاهة وإنسانية مع هؤلاء المظلمين حسب قوله، معتبرًا أنهم محتجزون لأسباب سياسية.

وقال إنه بما أن موضوع حجز هؤلاء مرتبط بقضية مختطفي التي في طريقها للحل، وكذلك الطيارين التركيين، فإنه يجب أن تنتهى مشكلة "ما وصفهم بالمختطفين في سجن رومية".

وعلى صعيد متصل، أفادت تقارير إعلامية بأن وزير الخارجية القطري خالد العطية سيرافق المدير العام للأمن العام اللواء عباس إبراهيم والمخطوفين التسعة إلى بيروت.