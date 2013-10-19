خادمة 5 نجوم

رجاء معلمة ناجحة ومحبوبة من أسرتها وتلاميذها، في السادسة صباحا تستيقظ مع ابنتها الصغيرة وزوجها سامر، ويبدأ برنامجهم اليومي للانطلاق نحو العمل، هي تذهب مع ابنتها الى المدرسة، وهو يذهب الى شركته ليتابع أعمالها. بعد مرور عام رزقها الله بمولودة ثانية، وعمت الفرحة البيت وأهله.

سألها زوجها: هل ترغبين بخادمة تساعدك في البيت؟

الآن لا أحتاج وربما بعد الانتهاء من إجازة الأمومة.

مرت الأيام وحان موعد عودة رجاء الى المدرسة. وهنا طلبت من زوجها إحضار خادمة لترعى ابنتها الثانية خلال غيابها في المدرسة.

وبما أنها تسمع قصصاً عن الخادمات، قالت لزوجها:

عندما تذهب الى مكتب الخدم انتقي واحدة جيدة.

كيف أعرف أنها جيدة وبنت حلال؟

لا أدري .. قالت لي زميلاتي ان الخادمات لهن مشاكل وليس كلهن.

هناك فترة تجربة مدتها ثلاثة أشهر، ان لم تعجبك عيديها الى المكتب.

ذهب الزوج الى مكتب الخدم وشاهد نحو خمس خادمات جالسات في الصالة.

سأل مدير المكتب، كيف لي انتقاء الأفضل؟

انظر الى الجسم انتقي القوية الممتلئة كي تعين زوجتك في خدمة البيت.

طلب مدير المكتب من الخادمات الوقوف لانتقاء الأنسب والأفضل.

نظر الزوج إليهن وانتقى الأطول قامة والأكثر صحة وقال:

انتقاء الخادمة حظ، لا تعرفها إلا بعد الاختبار، اقترب منها وسألها ما اسمك؟

هزت رأسها الى الأعلى وقالت:

ما في عربي

رد مدير المكتب: لا تخف خلال أيام ستفهم عليكم وتتحدث معكم، وأنتم طبعا تتحدثون الانجليزية. لا توجد مشكلة بالتفاهم.

سألها ثانية: ما اسمك، "يور نيم"؟

سالينا

ضحك الزوج وقال يبدو أنها ستسلينا.

أنهى الأوراق اللازمة ودفع الرسوم المترتبة عليه وأحضرها الى البيت.

مضى الشهر الأول والثاني والخادمة تعمل وفق توجيهات رجاء، وتعلمت تنفيذ برنامجها اليومي في رعاية البنت الصغيرة وتنظيف البيت الى ان تعود رجاء من المدرسة وتبدأ في إعداد الطعام للأسرة.

فواتير الماء والكهرباء والهواتف يدفعها محاسب الشركة شهرياً، وتفاجأ المحاسب بأن فاتورة هاتف منزل سامر مرتفعة جداً، وعزا ذلك الى مناسبة الولادة والتحدث مع الأهل والأصحاب.

ارتاحت رجاء لوجود الخادمة في البيت وكلما عادت من المدرسة ترى كل شيء على ما يرام وبدأت تعلمها كيفية إعداد بعض الأطباق مثل السلطة والرز والمعكرونة، وتطلب منها تحضير الأكل في وقت عودتها من المدرسة.

مضى الشهر الثالث ووصلت فاتورة الهاتف، وكانت المفاجأة للمحاسب الذي انتظر وصول سامر ليسأله عن سبب ارتفاع الفاتورة بشكل غير معتاد.

عفوا هناك سؤال إذا سمحت لي؟ فاتورة هاتف منزلك عالية جدا للشهر الثالث على التوالي.

كم درهم؟

الشهر الماضي ثلاثة آلاف وخمسمائة درهم، وهذا الشهر خمسة آلاف ومائة درهم!

مستحيل هناك خطأ.

تفضل سيدي هذه الفاتورة فيها اتصالات عديدة وبالتفصيل مع أرقام خارجية دولية.

قرأ سامر الفاتورة ودهش لعدد الاتصالات الخارجية وجميع الأرقام لا تمت بصلة الى أهله أو أهل زوجته.

صاح بأعلى صوته.

لعنة الله عليها. إنها الخادمة.

عاد الى البيت مسرعاً، وما ان دخل حتى شاهد الخادمة وبيدها الهاتف وتتحدث وتضحك وغير مبالية بمن سيدفع تكاليف هذه المكالمات.

مع من تتصلين؟

سكتت ولم تجب، أطرقت رأسها بالأرض.

اتصل بمكتب جلب الخدم وأخبره بالقصة وماذا يفعل ومن سيدفع فواتير الهاتف؟

جاءه الرد التالي:

انتهت فترة التجربة ومضى أكثر من ثلاثة شهور وبإمكانك تسفيرها فوراً.

فوق كل هذه التكاليف أدفع تذكرة سفر أيضاً ولم تخدم عندي سوى ثلاثة أشهر؟

هذه هي القوانين.

لكن هذا حرام !

ومن قال لك اترك هاتفك الدولي مفتوحاً في البيت؟ احمد ربك أنها لم تسرق شيئا.

أغلق الهاتف وبدأ يفكر بحل لهذه المصيبة التي حلت به.

وصلت زوجته وعلمت بالخبر غير السار نادت عليها وسألتها:

لماذا فعلت ذلك؟

أنا أحكي مع حبيبي وماما

أعادها الى المكتب ودفع بطاقة طائرة عودتها الى حبيبها. وهو يقول لزوجته.

هذه هي القوانين.