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1984 أحمد مكتوم يشهد حفل تخريج دورة الطلبة الصيفية

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شهد العميد الشيخ أحمد مكتوم آل مكتوم نائب قائد المنطقة العسكرية الوسطى، حفل تخريج دورة الطلبة الصيفية، كما شهد الحفل كبار ضباط المنطقة وعدد من أولياء أمور الطلبة الخريجين.

 

 

بدأ الحفل بالسلام الأميري ثم قام العميد الشيخ أحمد مكتوم بإجراء التفتيش على الطابور بعدها قام الخريجون بالمسير العادي أمام الحضور وتلاها توزيع الجوائز على أوائل الطلبة وهم: أحسن طالب في المشاة طالب محمد غلوم، أحسن طالب في الرماية خالد عبدالحميد، أحسن طالب في السلوك حسين غلوم حسن، أحسن طالب في الرياضة خادم محمد سليمان، أحسن طالب في النظافة محمد صالح عبدالله وأصغر طالب في الدورة محمد حسين. 29 أغسطس 1984

1989 ميمونة ترقص لضيوفها

 

 

مرحبا يا هلا مرحبا بالجميع

عندي ورد السقا عند وقت الربيع

مرحبا يا هلا مرحبا بالجميع

 

 

كانت الأصوات تتهادى كجداول رقراقة صافية كالطفلات اللاتي كن يرحبن بحضور مهرجان الرقص الشعبي الذي نظمه مركز ميمونة للفتيات بدبي، بمناسبة الزيارة التي قام بها بعض المسؤولين في المجلس البريطاني وطالبات مركز خولة في دبي. 30 يوليو 1989

 

1984 وداعاً.. فريق الإمارات

 

 

وداعاً الإمارات.. بعد أن تأكد هبوطه إلى الدرجة الثانية، ودع الإمارات بعد خسارته أمام النصر صفر/ 2، مضيعاً بذلك آخر أمل بينه وبين البقاء في الدرجة الأولى.

هبط فريق نادي الإمارات أخيراً بعد صراع استمر ثلاثة مواسم، كان خلالها أحد المتصارعين من أجل البقاء في دوري الدرجة الأولى لكرة القدم. 19 يناير 1984

 

 

اختتام النشاط الصيفي في جمعية الاتحاد النسائي

 

 

احتفلت جمعية الاتحاد النسائي بالشارقة، باختتام النشاط الصيفي لطلاب وطالبات المدارس الذين شاركوا في أنشطة الجمعية خلال الإجازة الصيفية.

تضمن برنامج الحفل مسرحية من ثلاثة مشاهد قدمت على ثلاث مراحل تحت عنوان «ارتقاء في الجنة».

كما تخللت مشاهد المسرحية أناشيد، حيث كان النشيد الأول نشيداً ترحيباً والثاني نشيد «دورتنا»، والثالث «هنونا». 24 أغسطس 1988

 

كاريكاتير زمان

 

من أعمال الفنان الراحل عزالدين عثمان

 

 

30 يناير 1981

 

 

 

 

03 فبراير 1981

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