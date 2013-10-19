أخبار عاجلة

التعادل يحسم قمة «البريميرليج» بين أرسنال ومانشستر سيتي -
ريال مدريد يعزز صدارته لـ«الليجا» بثلاثية في شباك ألافيس -
أياكس يفوز على فينورد بثنائية ويقترب من صدارة الدوري الهولندي -
روشتة الشيخ خالد الجندى لمواجهة التحرش: حجب المواقع الإباحية -
لعلهم يفقهون - حلقة الأحد 2-4-2017 مع الشيخ خالد الجندي حلقة عن "التحرش" مع أستاذ الطب النفسي -
الشيخ خالد الجندى: بعض المتسترين بالدين أكثر ناس بتشتم بألفاظ جنسية -
الأخبار - موجز أخبار الثالثة عصراً لأهم وآخر الأخبار مع دينا عصمت- الأحد 2-4-2017 -
إلغاء مشروط للفائدة على قروض شباب المزارع السمكية بالإسماعيلية -
د. عبدالناصر عمر: لابد من إعادة النظر في منظومة الأخلاق فى مصر -
الأخبار - ناجي مطش : الإدارة الأمريكية الآن في مأزق وهي تحتاج لسند في الشرق الأوسط -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر

جمعية السواقي وحركة المشاركة الشعبية وأبو وليد طرحوا حلول عاجلة لأزمة مصرف البطس بالفيوم ..!

  • مصر
  • 42
Google+ Print
جمعية السواقي وحركة المشاركة الشعبية وأبو وليد طرحوا حلول عاجلة لأزمة مصرف البطس بالفيوم ..! جمعية السواقي وحركة المشاركة الشعبية وأبو وليد طرحوا حلول عاجلة لأزمة مصرف البطس بالفيوم ..!

عبدالرحمن سالم - الفيوم-

قام عدد من اهالي العزب والقري الواقعة علي مصرف البطس بالقرب من بحيرة قارون بالاتصال والاجتماع بالمستشار ابو وليد محمد محمود الذي ألتقي بهم واستمع الي تفاصيل مشكلتهم بشكل تفصيلي ، حيث انضم للقاء المحامي خالد حسين مؤسس حركة المشاركة الشعبية رئيس جمعية السواقي لتنمية المجتمع والبيئة برفقته حسن الشربيني عضو التيار الناصري ، استضافت جلسة الاستماع وتقييم المشكلة ابناء القري المتضررة ومنهم الحقوقي أحمد عمار واخرين عن طريق الاتصال كالمستشار القانوني حامد فرحات ، وخالد ابو شوشة امين العمال والفلاحين بسنورس ، واطراف اخري لها صلة مباشرة بالازمة وحلها ، حيث تتمثل المشكلة في ارتفاع منسوب مياة مصرف البطس نتيجة استقباله مياه الري القادمة من الترع التي تروي الاراضي الزراعية والمزارع ، ومع ضيق فتحات التصريف وقلة عمق البطس يحدث ما يشبه الطفح والفيضان الذي أغرق مناطق وعزب خلف وعبد الله حبيب وعبد العظيم ونويشي والحابون ، ومن المنتظر ان تضر بقري البصير والطاحون وصالح شماطه حال عدم الاسراع في انقاذها ، وخلال المناقشات اقترح ابو وليد محمد محمود اعداد كشف بأسماء المتضررين من الاهالي للمطالبة بتعويض مادي ومعنوي لهم علي غرار ما حدث في مركز الصف بالجيزة عندما غرقت منازلهم ، مؤكدا الي انه سيصعد الامر للمسئولين في مديرية الري والموارد المائية وديوان المحافظة ،اضافة الي مخاطبة رئيس المركز في توفير معدات وجرافات لتعميق المصرف حتي يسع كميات اكبر من المياة ، أو عمل جدار عازل حول المصرف ،  هذا واستمع خالد حسين رئيس جمعية السواقي ومؤسس حركة المشاركة الشعبية  لمطلب الحضور وهو اقتراح مصرف قاطع كالموجود بمركز يوسف الصديق وابشواي يتم انشاؤه حول العزب ليأخذ المياه ويصب بها في الظهير الصحراوي الذي سيتم زراعته فيما بعد علي المياة التي اعيد تكرارها من نسبة الملوحة وأشار حسن الشربيني الي ضرورة النزول ومعاينة الوضع علي ارض الواقع والتحدث مع اصحاب المنازل المتضررة ونقل الصورة كاملة الي المعنيين بالامر ومتابعة حلها بشكل جذري ونهائي

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

معلومات الكاتب

مواضيع متعلقة
ضبط 5 ركاب حاولوا تهريب "صيدلية متنقلة" إلى الكويت بالمطار

ضبط 5 ركاب حاولوا تهريب "صيدلية متنقلة" إلى الكويت بالمطار

رئيس مجلس الوزراء يتوجه إلى البنك المركزي للقاء طارق عامر

رئيس مجلس الوزراء يتوجه إلى البنك المركزي للقاء طارق عامر

متحدث السفارة الأمريكية بالقاهرة: زيارة السيسي تعزز التعاون بين البلدين

متحدث السفارة الأمريكية بالقاهرة: زيارة السيسي تعزز التعاون بين البلدين

نادية هنري: التاريخ سيسجل لقاء السيسي وترامب

نادية هنري: التاريخ سيسجل لقاء السيسي وترامب