جمعية السواقي وحركة المشاركة الشعبية وأبو وليد طرحوا حلول عاجلة لأزمة مصرف البطس بالفيوم ..!

عبدالرحمن سالم - الفيوم-

قام عدد من اهالي العزب والقري الواقعة علي مصرف البطس بالقرب من بحيرة قارون بالاتصال والاجتماع بالمستشار ابو وليد محمد محمود الذي ألتقي بهم واستمع الي تفاصيل مشكلتهم بشكل تفصيلي ، حيث انضم للقاء المحامي خالد حسين مؤسس حركة المشاركة الشعبية رئيس جمعية السواقي لتنمية المجتمع والبيئة برفقته حسن الشربيني عضو التيار الناصري ، استضافت جلسة الاستماع وتقييم المشكلة ابناء القري المتضررة ومنهم الحقوقي أحمد عمار واخرين عن طريق الاتصال كالمستشار القانوني حامد فرحات ، وخالد ابو شوشة امين العمال والفلاحين بسنورس ، واطراف اخري لها صلة مباشرة بالازمة وحلها ، حيث تتمثل المشكلة في ارتفاع منسوب مياة مصرف البطس نتيجة استقباله مياه الري القادمة من الترع التي تروي الاراضي الزراعية والمزارع ، ومع ضيق فتحات التصريف وقلة عمق البطس يحدث ما يشبه الطفح والفيضان الذي أغرق مناطق وعزب خلف وعبد الله حبيب وعبد العظيم ونويشي والحابون ، ومن المنتظر ان تضر بقري البصير والطاحون وصالح شماطه حال عدم الاسراع في انقاذها ، وخلال المناقشات اقترح ابو وليد محمد محمود اعداد كشف بأسماء المتضررين من الاهالي للمطالبة بتعويض مادي ومعنوي لهم علي غرار ما حدث في مركز الصف بالجيزة عندما غرقت منازلهم ، مؤكدا الي انه سيصعد الامر للمسئولين في مديرية الري والموارد المائية وديوان المحافظة ،اضافة الي مخاطبة رئيس المركز في توفير معدات وجرافات لتعميق المصرف حتي يسع كميات اكبر من المياة ، أو عمل جدار عازل حول المصرف ، هذا واستمع خالد حسين رئيس جمعية السواقي ومؤسس حركة المشاركة الشعبية لمطلب الحضور وهو اقتراح مصرف قاطع كالموجود بمركز يوسف الصديق وابشواي يتم انشاؤه حول العزب ليأخذ المياه ويصب بها في الظهير الصحراوي الذي سيتم زراعته فيما بعد علي المياة التي اعيد تكرارها من نسبة الملوحة وأشار حسن الشربيني الي ضرورة النزول ومعاينة الوضع علي ارض الواقع والتحدث مع اصحاب المنازل المتضررة ونقل الصورة كاملة الي المعنيين بالامر ومتابعة حلها بشكل جذري ونهائي

شبكةعيونالإخبارية

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