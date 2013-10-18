عادل لبيب: تقنين أوضاع "الزبالين" وتأسيس شركات نظافة وطنية جديدة

أعلن اللواء عادل لبيب، وزير التنمية المحلية، أنه سيتم مواجهة مشكلة القمامة والمخلفات الصلبة خلال المرحلة القادمة وفق منظومة متكاملة، تضم حزمة من الإجراءات والآليات الجديدة غير التقليدية، يأتى على رأسها تقنين أوضاع جامعى القمامة التقليديين "الزبالين" وتأسيس شركات نظافة وطنية جديدة.

وقال لـ"اليوم السابع" إنه سيتم التوسع فى مصانع تدوير القمامة، بهدف القضاء على هذه المشكلة المزمنة، وحتى تتحقق المعادلة الصعبة وتودع شوارع وميادين القاهرة الكبرى وباقى المحافظات القبح والتلوث والمخلفات إلى الأبد، مؤكداً أن النظافة هى مسئولية رؤساء الأحياء بالتنسيق مع هيئة النظافة فى كل محافظة.